Специалист завершил курс лечения от лейкемии и накануне уже покинул клинику. Сегодня Михайлович вместе с женой Арианной и внуками гулял в Риме, где и проходило лечение.

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Еще несколько дней наставник Болоньи должен пробыть в столице Италии, но уже думает о возвращении в Болонью, которая последние полтора месяца играла без своего главного тренера. Если врачи дадут разрешение, то Михайлович будет снова руководить командой 8 мая в матче 36-го тура Серии А против Венеции.