Чемпіонат Італії 2022/23, 5-й тур

Кремонезе – Сассуоло – 0:0

Спеція – Болонья – початок о 16:00

Верона – Сампдорія – початок о 19:00

Удінезе – Рома – початок о 21:45

Кремонезе після виходу в Серії А програла усі чотири матчі, тож у домашці проти Сассуоло вболівальники вимагали набрати хоча б одне очко. Зустріч виявилась непростою для обох команд – гості домінували, завдавши значно більше ударів, однак дійсно небезпечних моментів було дуже мало. Господарі, своєю чергою, забили гол на 34-й хвилині зусиллями Дессера, але його скасували через офсайд.

Джанлука Віаллі на матчі Кремонезе

На жаль для нейтральних глядачів (і для Джанлуки Віаллі, який спостерігав за грою на трибунах), легальних голів команди не забили. Фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Кремонезе набрав перше очко у еліті, а Сассуоло розписує третю "мирову" поспіль.

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