Сассуоло и Кремонезе в рамках матча 4-го тура Серии А сильнее не определили (0:0). Отчет читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2022/23, 5-й тур

Кремонезе – Сассуоло – 0:0

Специя – Болонья – начало в 16:00

Верона – Сампдория – начало в 19:00

Удинезе – Рома – начало в 21:45

Кремонезе после выхода в Серии А проиграла все четыре матча, так что в домике против Сассуоло болельщики требовали набрать хотя бы одно очко. Встреча оказалась непростой для обеих команд – гости доминировали, нанеся гораздо больше ударов, однако действительно опасных моментов было очень мало. Хозяева, в свою очередь, забили гол на 34-й минуте усилиями Дессера, но его отменили из-за офсайда.

Джанлука Виалли на матчи Кремонезе

К сожалению для нейтральных зрителей (и для наблюдавшего за игрой на трибунах Джанлуки Виалли) легальных голов команды не забили. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Кремонезе набрал первое очко в элите, а Сассуоло расписывает третью мировую подряд.

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