В Італії знайшовся перший клуб, який не витримав слабкого старту сезону.

Болонья на своєму офіційному сайті оголосила про звільнення головного тренера Сініші Міхайловіча.

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Серб очолив "россоблу" у січні 2019-го. Під його керівництвом Болонья стала міцним середняком Серії А. Останні 2 сезони були ускладнені боротьбою Міхайловіча з лейкемією. Фахівець періодично відходив від тренувального процесу і лікувався, але це не порушувало ідилію. Все поламалось на початку нинішньої кампанії. Болонья набрала всього 3 очки у 5 турах і розташувались поблизу зони вильоту. Це підштовхнуло клуб оформити першу тренерську відставку нового чемпіонату.

Ім'я нового тренера "россоблу" наразі невідоме. У травні ходили чутки про запрошення Роберто Де Дзербі, а тепер головним кандидатом вважається Паулу Соуза.

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