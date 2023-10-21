В 13-м туре второго по силе дивизиона состоялось несколько матчей. Читайте отчет о них на "Футбол 24".

Первая лига, 13-й тур

Группа А

Агробизнес – Хуст – 3:0

Голы: Кузьмин, 27, Шостак, 44, Галенков, 56

Группа Б

Виктория – Диназ – 2:1

Голы: Мышенко, 28, Байдал, 58 – Шевченко, 90+1

Карпаты в матче с двумя удалениями одолели Ниву Бузова в битве лидеров и увеличили отрыв на вершине Первой лиги

Агробизнес на своем поле уверенно разобрался с аутсайдером группы А Хустом. Подопечные Александра Чижевского отгрузили в ворота закарпатцев три сухих гола и вернулись в тройку лидеров. Кузьмин в середине первого тайма эффектно замкнул навес на дальнюю штангу ударом под перекладину, а за минуту до перерыва Шостак ворвался на свидание с голкипером и удвоил преимущество хозяев.

После отдыха уже Галенков вышел один на один и поставил финальную точку во встрече. Как следствие, Агробизнес набрал 20 очков и вплотную приблизился к Ниве Бузова, Хуст с 11-ю пунктами предпоследний.

В группе Б Виктория удержала победу над Диназом. Подопечные Александра Головко прочно увязли в трясине турнирной таблицы и не смогли изменить печальную статистику. Мышенко в середине тайме откликнулся на навес и открыл счет в матче.

После перерыва Байдал накрутил защитника в штрафной и попал в дальний угол. Вышгородцы смогли забить гол престижа уже в добавленное время, буквально запихнув сферу в сетку после навеса с углового. Однако на большее банально не хватило времени. Виктория набрала 25 баллов и закрепилась на второй строчке группы Б, Диназ с 9-ю пунктами опустился на последнюю ступень, продолжив безвыигрышную серию до семи матчей.

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