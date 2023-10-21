Первая лига, 13-й тур

Нива Бузова – Карпаты – 0:1

Гол: Чачуа, 61

Удаление: Шалфеев, 88 – Сухарь, 90+3

Карпаты официально продлили контракт с лидером – его хотели "своровать" другие клубы и натурализовать для другой страны

Центральный матч тура в Первой лиге состоялся в Буче, где Нива Бузова принимала Карпаты. В первом круге лидеры группы А во Львове расписали боевую ничью (1:1). Шалфеев на 4-й минуте опасно стрелял с дальней дистанции, но мяч прошел над перекладиной ворот "львов". Через мгновение Сергийчук оказался на газоне в штрафной львовян, но арбитр сигнализировал об офсайде и пенальти не дал.

Первый опасный момент Карпаты создали лишь на 11-й минуте, когда удар Пидлепенца с близкого расстояния заблокировал защитник. Впоследствии Костенко вышел один на один с кипером Нивы, но положение вне игры завершило перспективную комбинацию. Ожесточенная борьба сопровождалась жесткими стыками и многочисленными нарушениями – команды бились за каждый клочок поля.

В середине тайма Костенко стрелял с дальней дистанции в дальний угол – неточно. Турчанов ответил пушечным выстрелом с линии штрафной – Рябов заблокировал. За десять минут до конца тайма Лёпка чудом среагировал на удар Невеша с острого угла, а Дворовенко не дал добить сферу в пустые ворота. Уже в добавленное время Костенко все-таки размочил счет, но арбитр снова зафиксировал офсайд и все осталось без изменений.

После отдыха Карпаты забили второй раз – на этот раз уже без претензий от рефери: Полегенько правым флангом с центра поля пробросил дальше на Чачуа и тот с острого угла прошил Лёпку. Нива почти сразу могла отыграться, когда после навеса со штрафного Будняк добивал мяч – не хватило считанных сантиметров.

В середине тайма Чачуа должен был оформлять дубль и ставить точку в матче, но с близкого расстояния не сумел переиграть Лёпку, замыкая прострел – кипер Нивы в падении сумел ногой отбить мяч. Через мгновение Шалфеев с разворота завершал комбинацию бузовчан, но снова сфера пролетела впритирку со стойкой. На 88-й минуте Нива осталась в меньшинстве – Шалфеев заработал вторую желтую за то, что срубил Демченко в центре поля. Уже в добавленное время составы выровнялись – Сухарь врезал в лицо сопернику и увидел перед собой второй "горчичник".

В конце концов, матч завершился победой Карпат, которая принесла команде Маркевичей 33 очка – "львы" уже на 11 пунктов опережают Ниву Бузова, которая осталась второй.

Первая лига: Кремень разбил Горняк-Спорт, прервав 6-матчевую безвыигрышную серию, Подолье оформило камбэк с Эпицентром