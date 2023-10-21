В 13-му турі другого за силою дивізіону відбулось декілька матчів. Читайте звіт про них на "Футбол 24".

Перша ліга, 13-й тур

Група А

Агробізнес – Хуст – 3:0

Голи: Кузьмін, 27, Шостак, 44, Галенков, 56

Група Б

Вікторія – Діназ – 2:1

Голи: Мишенко, 28, Байдал, 58 – Шевченко, 90+1

Карпати у матчі з двома вилученнями здолали Ниву Бузова в битві лідерів і збільшили відрив на вершині Першої ліги

Агробізнес на своєму полі впевнено розібрався з аутсайдером групи А Хустом. Підопічні Олександра Чижевського відвантажили у ворота закарпатців три сухих голи і повернулись у трійку лідерів. Кузьмін в середині першого тайму ефектно замкнув навіс на дальню стійку ударом під поперечину, а за хвилину до перерви Шостак увірвався на побачення з голкіпером і подвоїв перевагу господарів.

Після відпочинку вже Галенков вийшов сам на сам і поставив фінальну крапку у зустрічі. Як наслідок, Агробізнес набрав 20 очок і впритул наблизився до Ниви Бузова, Хуст з 11-ма пунктами передостанній.

У групі Б Вікторія втримала перемогу над Діназом. Підопічні Олександра Головка міцно загрузли у трясовин турнірної таблиці і не змогли змінити сумну статистику. Мишенко в середині таймі відгукнувся на навіс і відкрив рахунок у матчі.

По перерві Байдал накрутив захисника у штрафному і поцілив у дальній кут. Вишгородці спромоглись на гол престижу вже у доданий час, буквально запхавши сферу у сітку після навісу з кутового. Однак на більше банально не вистачило часу. Вікторія набрала 25 балів і закріпилась на другій сходинці групи Б, Діназ з 9-ма пунктами опустився на останній щабель, продовживши безвиграшну серію до семи матчів.

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