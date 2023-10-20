В пятницу 13-й тур второго по силе дивизиона стартовал двумя матчами. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Первая лига, 13-й тур

Группа А

Эпицентр – Подолье – 2:2

Голы: Беженар, 45+2, Кравчук, 53 – Василенко, 79, Задоя, 87 (п.)

Группа Б

Кремень – Горняк-Спорт – 4:1

Голы: Галоян, 15, 74, Жданович, 32, Трофимюк, 52 – Тузенко, 30

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Эпицентр не без проблем одолел Подолье. Первый тайм завершался сухой ничьей, когда уже в добавленное время Стень решился на удар с линии штрафной. Кипер гостей среагировал, но отбил перед собой прямо на Беженара, который был первым на добивании. После перерыва гости ошиблись с передачей в центре поля, хмельничане перехватили сферу и вывели на удар Кравчука, который с дальней дистанции не промахнулся.

За 10 минут до завершения матча Василенко зажег интригу в матче, точно добив сферу после отскока после удара Каверина. Впоследствии все тот же Василенко заработал пенальти, который реализовал Задоя. Эффектный камбэк позволил Подолью набрать 13 очков и остаться на восьмой строчке турнирной таблицы группы А, Эпицентр с 18-ю пунктами третий.

Кремень на своем поле разгромил Горняк-Спорт. Игорь Климовский одержал первую победу после прихода в кременчугский коллектив. Его подопечным наконец-то удалось прервать шестиматчевую безвыигрышную серию, оторвавшись на команде из Горишних Плавней. Галоян на 15-й минуте воспользовался отскоком от стенки после штрафного и добил сферу в сетку. В середине тайма гости сравняли, но уже через мгновение позволили сопернику снова выйти вперед – Жданович с острого угла прошил голкипера.

После перерыва хозяева фактически сняли вопрос о победителе, а вскоре дубль оформил Галоян, окончательно добив соперника. Победа принесла Кремню 11 баллов и подняла с последней строчки сразу на восьмую ступень турнирной таблицы группы Б, Горняк-Спорт с 12 пунктами остался седьмым.

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