У п'ятницю 13-й тур другого за силою дивізіону стартував двома матчами. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Перша ліга, 13-й тур

Група А

Епіцентр – Поділля – 2:2

Голи: Беженар, 45+2, Кравчук, 53 – Василенко, 79, Задоя, 87 (п.)

Група Б

Кремінь – Гірник-Спорт – 4:1

Голи: Галоян, 15, 74, Жданович, 32, Трофимюк, 52 – Тузенко, 30

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Епіцентр не без проблем здолав Поділля. Перший тайм завершувався сухою нічиєю, коли вже у доданий час Стень наважився на удар з лінії штрафного. Кіпер гостей зреагував, але відбив перед собою прямо на Беженара, який був першим на добиванні. По перерві гості помилились з передачею у центрі поля, хмельничани перехопили сферу і вивели на удар Кравчука, який з далекої відстані не схибив.

За 10 хвилин до завершення матчу Василенко запалив інтригу у матчі, влучно добивши сферу після відскоку після удару Каверіна. Згодом все той же Василенко заробив пенальті, який реалізував Задоя. Ефектний камбек дозволив Поділлю набрати 13 очок і залишитись на восьмій сходинці турнірної таблиці групи А, Епіцентр з 18-ма пунктами третій.

Кремінь на своєму полі розгромив Гірник-Спорт. Ігор Климовський здобув першу перемогу після приходу у кременчуцький колектив. Його підопічним нарешті вдалось перервати шестиматчеву безвиграшну серію, відірвавшись на команді з Горішніх Плавнів. Галоян на 15-й хвилині скористався відскоком від стінки після штрафного і добив сферу у сітку. В середині тайму гості зрівняли, але вже за мить дозволили супернику знову вийти вперед – Жданович з гострого кута прошив голкіпера.

По перерві господарі фактично зняли питання щодо переможця, а за трохи дубль оформив Галоян, остаточно добивши суперника. Перемога принесла Кременю 11 балів і підняла з останньої сходинку одразу на восьмий щабель турнірної таблиці групи Б, Гірник-Спорт з 12 пунктами залишився сьомим.

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