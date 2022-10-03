Перрис – о конфликте с Динамо: "Буду играть там, где скажет главный тренер"
Ямайский вингер Динамо Кахим Пэрис поделился эмоциями от дебюта в УПЛ.
"Дебютировать за новый клуб – отличное чувство. Я бы хотел играть больше.
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На этой неделе я сыграл за сборную Ямайки против Аргентины. Перелет был непростым, но это часть нашей работы. Я профессионал и буду отдаваться по полной.
Долго ли я думал над переездом в Украину? Я здесь, чтобы играть в футбол. Это то, ради чего я приехал. Да, мне не безразлична собственная безопасность, но я в первую очередь думаю о том, как буду играть. Динамо – большой клуб, регулярно выступающий в Европе. Хочу помочь.
А по поводу конфликта с клубом, о котором писали в прессе... Нет никакого конфликта, это футбол. Я – компромиссный человек и буду играть там, где скажет главный тренер", – отметил Пэрис в комментарии Профутбол Digital.
Напомним, Кахим присоединился к киевлянам в начале сентября – поединок против Миная стал для него первым официальным в футболке Динамо.
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