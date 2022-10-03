"Дебютировать за новый клуб – отличное чувство. Я бы хотел играть больше.

Пэрис: Обязательно выучу украинский язык

На этой неделе я сыграл за сборную Ямайки против Аргентины. Перелет был непростым, но это часть нашей работы. Я профессионал и буду отдаваться по полной.

Долго ли я думал над переездом в Украину? Я здесь, чтобы играть в футбол. Это то, ради чего я приехал. Да, мне не безразлична собственная безопасность, но я в первую очередь думаю о том, как буду играть. Динамо – большой клуб, регулярно выступающий в Европе. Хочу помочь.

А по поводу конфликта с клубом, о котором писали в прессе... Нет никакого конфликта, это футбол. Я – компромиссный человек и буду играть там, где скажет главный тренер", – отметил Пэрис в комментарии Профутбол Digital.

Напомним, Кахим присоединился к киевлянам в начале сентября – поединок против Миная стал для него первым официальным в футболке Динамо.

Динамо минимально обыграло Минай благодаря эффектному голу Цыганкова