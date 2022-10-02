"В Динамо общаюсь со всеми ребятами, которые разговаривают на английском. Больше всего времени провожу с Лонвейком, мы подружились и живем в одной комнате. Вдвоем легче адаптироваться и познавать новую команду. Но, повторюсь, общаюсь со многими ребятами – у нас есть фантастический коллектив.

Очень скоро буду говорить по-украински. Пока ничего не понимаю, но я обязательно выучу украинский. Уже знаю пару слов, например, "добрый вечер", – сказал Перрис в комментарии пресс-службе Динамо.

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Кахим летом перешел в Динамо из словенского Копера. Он сегодня дебютировал за киевлян в матче с Минаем. Ямаец вышел на 15 минут и почувствовал вкус победного матча.

"Фантастические ощущения! Для футболиста нет ничего лучше, чем провести свой первый матч за такой великий клуб, теперь нужно продолжать усердно работать и двигаться дальше. Важный и большой день, я никогда не забуду его. Очень рад находиться в этом коллективе. Самое важное, что команда сегодня победила", – добавил Перрис.