"Дебютувати за новий клуб – чудове відчуття. Я б хотів грати більше.

Перріс: Обов'язково вивчу українську мову

Цього тижня я зіграв за збірну Ямайки проти Аргентини. Переліт був непростий, але це частина нашої роботи. Я професіонал та віддаватимуся на повну.

Чи довго я думав над переїздом в Україну? Я тут, щоб грати в футбол. Це те, заради чого я приїхав. Так, мені не байдужа власна безпека, але я в першу чергу думаю про те, як гратиму. Динамо – великий клуб, який регулярно виступає у Європі. Хочу допомогти.

А щодо конфлікту з клубом, про який писали у пресі... Немає ніякого конфлікту, це футбол. Я – компромісна людина і буду грати там, де скаже головний тренер", – зазначив Перріс у коментарі Профутбол Digital.

Нагадаємо, Кахім приєднався до киян на початку вересня – поєдинок проти Миная став для нього першим офіційним у футболці Динамо.

Динамо мінімально обіграло Минай завдяки ефектному голу Циганкова