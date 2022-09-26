"Не хочет там играть": Вацко намекнул на конфликт новичка с Динамо
Журналист Виктор Вацко рассказал о работе киевлян на трансферном рынке и двух новичках – Джастине Лонвейке и Кахиме Перрисе.
"Как ни крути, но у Динамо есть какая-то служба скаутов, какая-то селекционная служба. Они смотрят, анализируют и от чего-то отталкиваются, когда подписывают игроков. Сейчас подписали Лонвейка. Насколько я понимаю, то это конкурент для Кабаева на левый фланг атаки. Его рассматривают на позицию левого вингера, также может сыграть под нападающим.
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Скажу об интересном моменте по поводу Кахима Пэрриса. В матче против АЭКа (0:1) киевлянам нужно было забивать, но его так и не выпустили на поле. Парадокс в том, что, как мне рассказывали, Пэррис видит себя исключительно на позиции правого вингера и не хочет играть на противоположном фланге.
Он считает, что не проявит себя там столь ярко. Не знаю, может парню не провели интернет, но в Динамо справа играет Цыганков. И выбор здесь такой – играть или сидеть", – резюмировал журналист в программе Вацко on air.
Напомним, Пэррис присоединился к киевлянам в начале сентября, но пока не провел ни минуты в официальных матчах. Лонвейк стал игроком Динамо всего 4 дня назад.
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