"Как ни крути, но у Динамо есть какая-то служба скаутов, какая-то селекционная служба. Они смотрят, анализируют и от чего-то отталкиваются, когда подписывают игроков. Сейчас подписали Лонвейка. Насколько я понимаю, то это конкурент для Кабаева на левый фланг атаки. Его рассматривают на позицию левого вингера, также может сыграть под нападающим.

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Скажу об интересном моменте по поводу Кахима П эррис а. В матче против АЭКа (0:1) киевлянам нужно было забивать, но его так и не выпустили на поле. Парадокс в том, что, как мне рассказывали, П э ррис видит себя исключительно на позиции правого вингера и не хочет играть на противоположном фланге.

Он считает, что не проявит себя там столь ярко. Не знаю, может парню не провели интернет, но в Динамо справа играет Цыганков. И выбор здесь такой – играть или сидеть", – резюмировал журналист в программе Вацко on air .

Напомним, П э ррис присоединился к киевлянам в начале сентября, но пока не провел ни минуты в официальных матчах. Лонвейк стал игроком Динамо всего 4 дня назад.