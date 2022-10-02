Динамо не без проблем разобралось с Минаем в 5 туре УПЛ (1:0). Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Киевляне ужасно начали сезон, потерпев два поражения в трех матчах. Более того, "бело-синие" уступили прямым конкурентам в борьбе за медали – СК Днепр-1 и Заре. Следовательно, перед матчем с Минаем команда Луческу занимала 13 строчку, уступая тем же закарпатцам одним пунктом. Впрочем, даже несмотря на откровенно провальные результаты в предыдущих поединках, именно Динамо считалось очевидным фаворитом отчетного матча. Минай ранее проиграл все 6 встреч с киевлянами.

Минай – Динамо: составы и онлайн-трансляция матча УПЛ

Однако хозяева начали активнее, и уже на 6-й минуте Бойко пришлось спасать. Хахлев подачей с углового нашел Горина на линии вратарской, а тот пробил по центру ворот. Динамовцы ответили своим стандартом. Гармаш пытался замкнуть навес от Цыганкова, но Бандура уверенно зафиксировал сферу.

Очередной тревожный звоночек у ворот Бойко случился на 10-й минуте. Обычный вброс из аута чуть не превратился в результативную передачу на Вишневского. Бойко снова выручил после удара в ближний. В похожей ситуации у противоположных ворот Гармаш неуклюже выпустил мяч за лицевую. Киевляне невнятно провели стартовый отрезок, много ошибались, испытывали серьезные проблемы с розыгрышем мяча в финальной трети.

Воробчак дважды опасно пристреливался со средней дистанции. На 20-й форварду Миная не хватило считанных сантиметров, чтобы попасть в дальний угол с правого края штрафной. "Бело-синие" чаще контролировали мяч, однако без особой остроты на чужой половине поля. В то же время почти каждый контрвыпад закарпатцев завершался ударом.

Забарный не сумел переиграть Бандуру со второго этажа. Стандарты стали едва ли не основным оружием киевлян до перерыва. Правда, никаких дивидендов из 8 выполненных угловых подопечные Луческу не получили. Кабаев с линии уголовного запустил сферу куда-то в город. У Цыганкова получилось гораздо лучше. Вингер Динамо заставил Бандуру поработать, неплохо выполнив штрафной метров с 25-ти. Итак, отдыхать команды ушли без голов.

После перерыва "бело-синие" заиграли поинтереснее. Уже в дебюте второго тайма Бандура потянул удар Буяльского с линии штрафной. Но после эффектного выстрела Цыганкова с лета голкипер Миная был бессильным. Виктор идеально поймал сферу и пробил под левую штангу. Киевляне справедливо вышли вперед, редко выпуская хозяев из их половины поля.

Открыв счет, гости немного успокоились. Динамовцы откровенно играли по результату – спокойно разыгрывали сферу в центре поля. Луческу выпустил Беседина, Овчаренко и Перриса, ничем особенным не отличившимся. Минай требовал пенальти на 85-й. Колесник получил желтую за симуляцию в борьбе с Поповым, хотя на повторе не все так однозначно.

В конце концов, Динамо довело матч до победы и поднялось на 9 место (6 очков). Минай занимает 11 строчку с 4-мя пунктами в активе. Уже в среду киевляне сыграют на выезде с Ренном в Лиге Европы.