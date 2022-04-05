Россияне не устают ходить за военным кораблем, потому отчаянно пытаются отстоять свою "правоту".

После начала полномасштабной войны России против Украины оккупанты почти полностью были изолированы в спортивной сфере, как это рекомендовал Международный олимпийский комитет.

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Сейчас в Спортивном арбитражном суде Лозанны зарегистрировано 10 апелляций относительно отстранения россиян, информирует пресс-служба организации . CAS получил жалобы от Российского футбольного союза, Олимпийского комитета, союзов биатлонистов, конькобежцев, федераций гребли, регби, спортивной гимнастики, фигурного катания, а также нескольких спортсменов.

Напомним, футбольные команды и сборную из страны-оккупанта отстранили от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА, а первые апелляции РФС на это решение были отклонены .