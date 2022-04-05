Переполох россиян: CAS зарегистрировал уже 10 апелляций от мордорских ассоциаций
Россияне не устают ходить за военным кораблем, потому отчаянно пытаются отстоять свою "правоту".
После начала полномасштабной войны России против Украины оккупанты почти полностью были изолированы в спортивной сфере, как это рекомендовал Международный олимпийский комитет.
Бонек: Если бы все зависело только от меня, я исключил бы Россию и Беларусь из всех соревнований
Сейчас в Спортивном арбитражном суде Лозанны зарегистрировано 10 апелляций относительно отстранения россиян, информирует пресс-служба организации. CAS получил жалобы от Российского футбольного союза, Олимпийского комитета, союзов биатлонистов, конькобежцев, федераций гребли, регби, спортивной гимнастики, фигурного катания, а также нескольких спортсменов.
Напомним, футбольные команды и сборную из страны-оккупанта отстранили от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА, а первые апелляции РФС на это решение были отклонены.
Россия напала на Украину: соперники Динамо не доверяют Суркисам, ужасное убийство друга Коваленко (LIVE)