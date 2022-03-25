"УЄФА, коли ще російські літаки літали по всій Європі, забрав фінал Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурга. Потім виключив команди з усіх змагань. Після того, як ця геополітична ситуація склалася, було вирішено запровадити обмеження проти Білорусі.

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Були звинувачення у причетності Бонєка до нібито захисту Білорусі в УЄФА. Повна нісенітниця. Мене запитали, чи виступаю я за введення санкцій проти Білорусі. Я відповів, що повністю за. І так проголосували всі, включно з представником України. І я впевнений, що якщо буде якась ескалація з боку Білорусі, то ситуація з ними відразу буде такою ж, як і з Росією.

У всякому разі, їм більше нема з ким грати. Їм довелося б просити про товариські матчі проти Індії та Бахрейну. Чому УЄФА не пішов до кінця? Тому що мають ухвалюватись рішення, які потрібно буде відстоювати. Усі покарані завжди пізніше подають позови до незалежних судів. У випадку з Росією, Спортивний арбітражний суд Лозанни двічі розглядав запит РФ, яка оскаржувала рішення УЄФА та ФІФА, і двічі його відхиляв.

Я також хотів би попросити вас не згадувати УЄФА і ФІФА разом. Це різні організації, які мають різні думки щодо певних питань. Якби все залежало тільки від мене, я б виключив Росію і Білорусь з усіх змагань", – цитує Бонєка Polsatsport.

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