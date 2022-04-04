Футбол 24 продолжает информировать обо всем самом важном в мире футболе после вторжения России на наши земли и начала войны. Обновляйте эту новость для новой информации. Все будет Украина!

Слава Украине! Победа и правда за нами

Поддержка для Украины не имеет границ, а вот новостной редактор имеет. Следовательно, это уже шестнадцатая новость, где Футбол 24 освещает российский беспредел на нашей земле. Предыдущая публикация: Россия напала на Украину: Шахтер присоединяется к Динамо и объявляет именитых соперников, трогательное выступление украинки в топ-лиге

17:07. "Без нецензурных слов это не опишешь": тренер Колосса шокирован последствиями зверств россиян в Буче и Ирпене. Журналист Олег Барков, родители которого проживают на Черниговщине, отмечает, что подобные преступления российские изверги творили не только вблизи Киева.

16:36. Шовковский – о зверствах РФ в Украине: "Тотальная ненависть ко всему, что связано с рашизмом".

16:16. Худжамов призвал к кровавой мести за геноцид украинцев. Экс-вратарь Динамо и Шахтера убежден – нам нужно создать что-то вроде Моссада, чтобы вылавливать по всей планете российских нацистов за то, как они поступали с беззащитными мирными людьми все эти дни.

15:55. Бацула: Никто из здоровых людей не скажет, что Путин и Лукашенко нормальные. Поигравший в Бельгии украинский футболист разоблачил всю мерзость белорусского самозванца. Параноидальные перепуганные диктаторы, которые перекладывают свои болезни на всех вокруг. Ярмоленко не простит Путину никогда. Андрей еще ласково обозвал вождя преступного народа.

15:15. "Реальный удар, где-то 90-95%": министр спорта Украины рассказал о тотальном исключении россиян из международных соревнований. Со страной, где фактически до 80% приветствует политику путинизма, а с ней и убийства мирных украинцев, никто не хочет иметь дело. Где-то аналогично страдают и белорусы за то, что режим диктатора Лукашенко всячески способствует уничтожению наших людей.

14:44. Защитник Кривбасса перебрался в чемпионат Грузии. Наш легионер станет уже 8 украинцем в команде. На днях украинец показал, как российские преступники уничтожили его дом.

14:14. Феерический дебют Жерсона в Турции. Форвард Динамо помог новому клубу одержать победу над лидером, отличившись голом и ассистом.

13:13. "Патриот": Грозный ожидает возвращения Ракицкого в сборную Украины. Известный тренер и эксперт объяснил, почему предрекает вызов экс-защитника Шахтера в национальную команду уже в ближайшее время.

12:12. Директор Металлиста спрогнозировал дальнейшую судьбу клуба. Харьковчане могут прекратить существование при одном условии.

11:11. Харатин готов помогать беженцам из Украины трудоустроиться в Польше. Бывший игрок Динамо и Зари поражен помощью Вербича.

10:50. В России снова прервали трансляцию матча Бундеслиги. Всего лишь люди и рекламные борды с украинской символикой продолжают кошмарить нацистов. Все лицемерие российского спорта в том, что они остро замечают и искренне ненавидят поддержку миром Украины, но не видят невероятных зверств своей путинской армии.

10:10. Поворознюк отреагировал на разрешение для Динамо и Шахтера уехать за границу во время войны.

09:49. "Тимощук и Ордец примут российское гражданство": Грозный уничтожил предателей Украины, до сих пор работающих на оккупанта.

Россия напала на Украину: Шахтер продолжает терять игроков, Зинченко обратился к Левандовски