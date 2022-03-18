Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне во второй раз отреагировал на апелляцию россиян по поводу отстранения от турниров ФИФА. Ранее было отклонено ходатайство по поводу соревнований под эгидой УЕФА.

18 марта CAS отказал Российскому футбольному союзу в приостановлении постановления ФИФА об отстранении от международных матчей на время рассмотрения дела в суде. Ранее аналогичное решение было принято по поводу соревнований под эгидой УЕФА.

CAS отказал России в приостановлении дисквалификации по еврокубкам

"В ближайшее время также ожидается решение CAS по отдельному запросу РФС о возможности переноса матчей плей-офф квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года с участием сборной России на более поздний срок. Рассмотрение исков РФС в ФИФА и УЕФА продолжается в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS", – говорится в заявлении футбольной федерации страны-террориста.

Принятые решения означают, что сборная во главе с Карпиным точно не будет участвовать в полуфинальном поединке плей-офф квалификации на ЧМ-2022 против Польши, который должен был состояться 24 марта. Следовательно, "кадра" напрямую проходит в финал.

Напомним, 24 февраля Россия позорно напала на Украину, а уже через 4 дня сборная и клубы оккупанта были выброшены из международных турниров. РФС подал апелляции, часть из которых уже была отклонена. Сейчас судебный процесс в CAS продолжается.