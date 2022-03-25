"УЕФА, когда еще российские самолеты летали по всей Европе, забрал финал Лиги чемпионов у Санкт-Петербурга. Затем исключил команды из всех соревнований. После того, как эта геополитическая ситуация сложилась, было решено ввести ограничения против Беларуси.

"Это не окончательная санкция": Бонек объяснил, что нужно для окончательного изгнания россиян из структур УЕФА

Были обвинения в причастности Бонека к якобы защите Беларуси в УЕФА. Полная чушь. Меня спросили, выступаю ли я за введение санкций против Белоруссии. Я ответил, что полностью за. И так проголосовали все, включая представителя Украины. И я уверен, что если будет какая-нибудь эскалация со стороны Беларуси, то ситуация с ними сразу будет такой же, как и с Россией.

Во всяком случае, им больше не с кем играть. Им пришлось бы просить о товарищеских матчах против Индии и Бахрейна. Почему УЕФА не пошел до конца? Потому что должны приниматься решения, которые нужно будет отстаивать. Все наказанные всегда позже подают иски в независимые суды. В случае с Россией Спортивный арбитражный суд Лозанны дважды рассматривал запрос РФ, которая обжаловала решения УЕФА и ФИФА, и дважды его отклонял.

Я тоже хотел бы попросить вас не упоминать УЕФА и ФИФА вместе. Это разные организации, которые имеют разные мнения по определенным вопросам. Если бы все зависело только от меня, я исключил бы Россию и Беларусь из всех соревнований", – цитирует Бонека Polsatsport .