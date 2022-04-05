Переполох росіян: CAS зареєстрував вже 10 апеляцій від мордорських асоціацій
Росіяни не втомлюються ходити за військовим кораблем, тому відчайдушно намагаються відстояти свою "правоту".
Після початку повномасштабної війни Росії проти України окупантів майже повністю було ізольовано у спортивній сфері, як це рекомендував Міжнародний олімпійський комітет.
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Зараз у Спортивному арбітражному суді Лозанни зареєстровані аж 10 апеляцій щодо відсторонення росіян, інформує прес-служба організації. CAS отримав скарги від Російського футбольного союзу, Олімпійського комітету, союзів біатлоністів, ковзанярів, федерацій греблі, регбі, спортивної гімнастики, фігурного катання, а також від кількох спортсменів.
Нагадаємо, футбольні команди та збірну з країни-окупантки відсторонили від турнірів під егідою ФІФА та УЄФА, а перші апеляції РФС на це рішення були відхилені.
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