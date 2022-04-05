Росіяни не втомлюються ходити за військовим кораблем, тому відчайдушно намагаються відстояти свою "правоту".

Після початку повномасштабної війни Росії проти України окупантів майже повністю було ізольовано у спортивній сфері, як це рекомендував Міжнародний олімпійський комітет.

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Зараз у Спортивному арбітражному суді Лозанни зареєстровані аж 10 апеляцій щодо відсторонення росіян, інформує прес-служба організації. CAS отримав скарги від Російського футбольного союзу, Олімпійського комітету, союзів біатлоністів, ковзанярів, федерацій греблі, регбі, спортивної гімнастики, фігурного катання, а також від кількох спортсменів.

Нагадаємо, футбольні команди та збірну з країни-окупантки відсторонили від турнірів під егідою ФІФА та УЄФА, а перші апеляції РФС на це рішення були відхилені.

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