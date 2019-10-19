Пеллегрини объяснил, почему оставил Ярмоленко в запасе на матч с Эвертоном

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини подытожил выступление своей команды в матче 9 тура АПЛ против Эвертона.

"Мы разочарованы, ведь надеялись на хорошее выступление в этой тяжелой игре, на стадионе, который является действительно непростым для нас. Мы знали о сложной позиции Эвертона, понимали, что они будут бороться за каждый клочок поля. Они показали хорошую игру, а нам нужно прилагать больше усилий.

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Ярмоленко отыграл два матча за сборную, поэтому я решил, что третья тяжелая игра за неделю – это было бы слишком много для него. Мы оставили его на скамейке в первые 45 минут, но я не думаю, что отсутствие Андрея – причина нашего поражения сегодня.

Я не доволен действиями своих игроков, но дальше у нас две игры дома, в которых мы попытаемся улучшить результаты", – цитирует Мануэля Пеллегрини ВВС.

К слову, после поражения от Эвертона "молотки" опустились на десятую строчку АПЛ – 12 очков в девяти турах.

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