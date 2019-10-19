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Пеллегріні пояснив, чому залишив Ярмоленка в запасі на матч з Евертоном

19:06 432 Читать на русском
Пеллегріні пояснив, чому залишив Ярмоленка в запасі на матч з Евертоном
Мануель Пеллегріні / Твіттер Вест Хема

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні підсумував виступ своєї команди у матчі 9 туру АПЛ проти Евертона.

17’ Бернард
90+2’ Гілфі Сігурдссон
 
17’ Бернард
90+2’ Гілфі Сігурдссон

"Ми розчаровані, адже сподівалися на хороший виступ у цій важкій грі, на стадіоні, який є справді непростим для нас. Ми знали про складну позицію Евертона, розуміли, що вони будуть боротися за кожен клаптик поля. Вони показали хорошу гру, а нам потрібно докладати більше зусиль.

Поразка "молотобійців" із Ярмоленком у складі у відеоогляді матчу Евертон – Вест Хем – 2:0

Ярмоленко відіграв два матчі за збірну, тому я вирішив, що третя важка гра за тиждень – це було б забагато для нього після того, як він пропустив стільки через травму. Ми залишили його на лавці у перші 45 хвилин, але я не думаю, що відсутність Андрія – причина нашої поразки сьогодні.

Я не задоволений діями своїх гравців, але далі у нас дві гри вдома, в яких ми спробуємо покращити результати", – цитує Мануеля Пеллегріні ВВС.

До слова, після поразки від Евертона "молотки" опустились на десяту сходинку АПЛ – 12 очок в дев'яти турах.

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