Поражение "молотобойцев" с Ярмоленко в составе в видеообзоре матча Эвертон – Вест Хэм – 2:0

Эвертон уверенно разобрался с Вест Хэмом Ярмоленко в матче 9-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Эвертон – Вест Хэм.

Эвертон захватил инициативу в матче и открыл счет на 17 минуте. Экс-"горняк" Бернард расшатал защитника в штрафной и с острого угла пробил Роберто. "Ириски" продолжили владеть преимуществом до перерыва, а во второй половине игра выровнялась благодаря выходу Ярмоленко на замену. Впрочем, Эвертон имел более острые моменты: гол Мины отменили, а Уолкот роскошным ударом попал в перекладину. Но "ириски" таки поставили точку в матче, гол на счету Сигурдссона.

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Таким образом, Эвертон поднялся из зоны вылета сразу на 12-ом месте. Вест Хэм остается восьмым, набрав на 2 очка больше.