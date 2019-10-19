toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
КАРПАТЫ - ЛЬВОВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КРИСТАЛ ПЭЛАС - МАНЧЕСТЕР СИТИ ЭВЕРТОН - ВЕСТ ХЭМ ЛАЦИО - АТАЛАНТА

Поражение "молотобойцев" с Ярмоленко в составе в видеообзоре матча Эвертон – Вест Хэм – 2:0

16:53 34 Читати українською
Поражение "молотобойцев" с Ярмоленко в составе в видеообзоре матча Эвертон – Вест Хэм – 2:0
Эвертон – Вест Хэм – 2:0 – видео голов и обзор матча / твиттер АПЛ

Эвертон уверенно разобрался с Вест Хэмом Ярмоленко в матче 9-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Эвертон – Вест Хэм.

17’ Бернард
90+2’ Гилфи Сигурдссон
 
17’ Бернард
90+2’ Гилфи Сигурдссон

Эвертон захватил инициативу в матче и открыл счет на 17 минуте. Экс-"горняк" Бернард расшатал защитника в штрафной и с острого угла пробил Роберто. "Ириски" продолжили владеть преимуществом до перерыва, а во второй половине игра выровнялась благодаря выходу Ярмоленко на замену. Впрочем, Эвертон имел более острые моменты: гол Мины отменили, а Уолкот роскошным ударом попал в перекладину. Но "ириски" таки поставили точку в матче, гол на счету Сигурдссона.

Ярмоленко не спас Вест Хэм от поражения в Ливерпуле – был близок, но все решила магия старых знакомых украинцев

Таким образом, Эвертон поднялся из зоны вылета сразу на 12-ом месте. Вест Хэм остается восьмым, набрав на 2 очка больше.

blog_ava
Ярмоленко не спас Вест Хэм от поражения в Ливерпуле – был близок, но все решила магия старых знакомых украинцев
16:24
580
Теги
Англия Видеоновости Украинцы за рубежом Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Эвертон - Вест Хэм Вест Хэм Вест Хэм Эвертон Эвертон
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
51
мин
Лион
18:30
Дижон
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук