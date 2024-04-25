"Мы были недостаточно сильны. Мы дали Эвертону ту игру, которую они хотели. Оба их гола забиты со стандартов. Мы должны смотреть в зеркало, мы должны быть по-настоящему критичны к себе. Наш контрпрессинг был ужасным. Мы были недостаточно качественны.

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Сейчас меня не беспокоит отрыв Арсенала и Ман Сити. О чемпионстве даже речь не идет, нам сначала нужно выигрывать футбольные матчи. Мы должны играть лучше. Я не думаю, что нынешний чемпион АПЛ должен играть так, как мы. Это мое честное мнение. Возможно, в прошлом были времена, когда не нужно было набирать 90 с лишним очков, и можно было играть так, как мы сейчас.

Очевидно, теперь у Арсенала и Ман Сити должен случиться плохой момент. Я не знаю. Я могу только извиниться перед людьми за это выступление. Мы должны действовать лучше, но не сделали этого и поэтому проиграли. Очевидно, мы очень разочарованы многими вещами. Мы были недостаточно хороши и должны это признать. Я не ожидал этого сегодня, но это произошло. Очевидно, что это не лучший момент, но мы должны бороться, попытаться вернуть импульс", – цитирует Клоппа Goal.

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