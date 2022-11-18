Главе украинского футбола Андрею Павелко понадобились почти сутки для того, чтобы понять, что пребывание в одной компании с Нестором Шуфричем и Георгием Суркисом станет для него очередным зашкваром.

"Итоги вчерашней ХХХVIІ Генеральной ассамблеи НОК Украины вызвали огромный резонанс в обществе. Что совершенно закономерно, учитывая избрание в состав членов НОК представителей запрещенной в Украине партии ОПЗЖ.

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В то время как весь мир бойкотирует участие российских спортсменов в соревнованиях всех уровней, в состав украинского олимпийского комитета включают лиц от пророссийских политических группировок. Я лично голосовал против соответствующих решений.

А поэтому как участник Ассамблеи и представитель команды НОК приостанавливаю свое членство в Комитете до тех пор, пока ситуация не будет исправлена. Тысячи наших воинов не для того жертвуют своими жизнями, чтобы скандальные друзья России продолжали здесь лоббировать свои и нашего врага интересы", – написал Павелко на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, ранее о своем отказе от работы в НОК заявил Андрей Шевченко, избранный одним из четырех вице-президентов организации. А Роман Зозуля камня на камне не оставил от состава участников, предложив новоизбранному президенту НОК Вадиму Гутцайту также покинуть свой пост.

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