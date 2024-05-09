"Для того, чтобы тренировать, нужно иметь агента, который тебя устраивает, чтобы приводить игроков и не заниматься коррупцией. Я – независимый, и у меня отношения с владельцами клубов и менеджментом без посредников. Поэтому, скажем так, многие не заинтересованы в моем приходе в команду, потому что никаких "мусорных" футболистов нельзя будет заводить в клуб.

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Мне нравится футбол, нравится выходить на поле. Я, конечно, еще буду тренировать. Некоторые менеджеры и агенты лоббируют свои интересы и рассказывают, в каком возрасте нужно тренировать. Скажите значительно старшему за меня Мирче Луческу, что он не будет в 78 лет тренировать, – он посмеется, и все.

Да, есть молодой Юлиан Нагельсманн, который тренирует сборную Германии. О чем это говорит? Что нет никакой разницы, сколько лет человеку. Ни национальность, ни возраст не должны влиять на то, умеешь ты тренировать, растут у тебя игроки, играет у тебя команда в современный футбол. А не агенты должны подстраивать. Это чушь, которую я не принимаю. Есть молодые и достаточно талантливые специалисты, но их немного. Почему? Потому что нужно получить опыт.

Слышал я вопрос, что нужны иностранные тренеры. Лобановский лучше всех иностранцев работал у нас в Украине. Базилевич шикарно работал, Прокопенко и другие. Днепр почему-то при Мироне Маркевиче, а не Хуанде Рамосе дошел до финала Лиги Европы. Те, кто проповедует эти идеи, они лучше разбираются в футболе? Мне смешно, просто смешно", – цитирует Грозного издание Украинский футбол.