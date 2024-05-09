Полузащитник Черноморца Орест Кузык может снова оказаться в родном клубе.

Карпаты после возвращения в УПЛ будут серьезно усиливаться. По информации Sport.ua, львовяне хотят видеть в команде Ореста Кузыка, который сейчас выступает за Черноморец.

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Контракт 28-летнего игрока с одесситами завершается этим летом, поэтому за этот переход не придется платить. В нынешнем сезоне УПЛ Кузык провел 24 матча, в которых забил 4 гола и отдал один ассист.

Заметим, что Орест прошел через академию Карпат, но на взрослом уровне в Украине выступал за Динамо, Говерлу, Сталь, СК Днепр-1, Десну, Рух и Черноморец. Также успел поиграть за греческую Янину и кипрский Пафос.

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