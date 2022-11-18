Очільнику українського футболу Андрію Павелку знадобилась майже доба для того, щоб зрозуміти, що перебування в одній компанії з Нестором Шуфричем і Георгієм Суркісом стане для нього черговим зашкваром.

"Підсумки вчорашньої ХХХVIІ Генеральної асамблеї НОК України викликали величезний резонанс у суспільстві. Що абсолютно закономірно, зважаючи на обрання до складу членів НОК представників забороненої в Україні партії ОПЗЖ.

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В той час, як увесь світ бойкотує участь російських спортсменів у змаганнях всіх рівнів, до складу українського олімпійського комітету включають осіб від проросійських політичних угруповувань. Я особисто голосував проти відповідних рішень.

А тому, як учасник Асамблеї і представник команди НОК призупиняю своє членство у Комітеті до того часу, поки ситуацію не буде виправлено. Тисячі наших воїнів не для того жертвують своїми життями, щоб скандальні друзі Росії продовжували тут лобіювати свої та нашого ворога інтереси", – написав Павелко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, раніше про свою відмову від роботи в НОК заявив Андрій Шевченко, якого було обрано одним з чотирьох віце-президентів організації. А Роман Зозуля каменя на камені не залишив від складу учасників, запропонувавши новообраному президенту НОК Вадиму Гутцайту також покинути свою посаду.

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