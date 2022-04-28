"Чи є клуби, які можуть припинити існування? На жаль, так. У нас зараз немає жодної заяви про завершення футбольної діяльності, але, на жаль, ми всі розуміємо, що війна обов'язково торкнеться усіх гілок нашого життя. І сказати, що усі клуби обов'язково будуть продовжувати існувати – це фантастично, ми б дуже хотіли.

"Розраховую, що йдеться не про участь в ІПСО ворога": Маріуполь відреагував на чутки про припинення існування

З кожним президентом я окремо розмовляю багато часу. Зараз у мене немає від ПФЛ і УПЛ звітів про завершення існування клубів. Так, можливо, у нас є проблеми в комунікації з Херсоном, Новою Каховкою, Мелітополем. Так, це наше зараз становище.

Ми зараз всі сили витрачаємо і наших функціонерів на місцях – по евакуації людей, дітей. У Маріуполі наш голова міської організації УАФ займається евакуацією людей, херсонський наш керівник також, у Харкові – усі зараз не футболом займаються, а рятуванням життя наших людей, дітей, футболістів, сімей, яких треба допомагати евакуювати в безпечні місця нашої країни", – поділився Павелко в коментарі Суспільне.

Нагадаємо, у відкритому доступі з'явилось фото наказу, у якому йшлося про призупинення контрактів футболістів Маріуполя з 23 березня до подальшого повідомлення. Окремі ЗМІ подали це так, наче йдеться про зникнення приазовців з футбольної карти. Віце-президент Маріуполя Андрій Санін спростував ці чутки.

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