Партнер Малиновского может заменить Ярмоленко – крутая результативность и перспективы рекордного трансфера

Полузащитник Генка Леандро Троссар имеет все шансы на переход в Вест Хэм или другой английский клуб. Удивительно результативный бельгийский вингер может побить трансферный рекорд.

Андрей Ярмоленко получил тяжелую травму в матче АПЛ против Тоттенхэма. Правый полузащитник сборной Украины не поможет Вест Хэму до весны 2019 года. Пока что середняки чемпионата Англии обходятся своими силами, но не исключено, что уже зимой попытаются подписать замену экс-динамовцу. Английский журналист Мэтт Лоу убежден, что 23-летний хавбек Генка, где успешно взаимодействует с Русланом Малиновским, способен нивелировать серьезную потерю для лондонцев.

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В последние недели Троссара активно сватали в Арсенал, Саутгемптон, Ньюкасл, Вест Хэм и Монако. По данным аналитического портала ProFootballDB, он возглавляет топ-5 лучших игроков-открытий десяти ведущих европейских лиг, о которых пока что неоправданно мало говорят. Французский клуб, который сенсационно осел на дне Лиги 1, готов оформить рекордное приобретение игрока из бельгийской лиги. Сейчас самым дорогим игроком тамошнего чемпионата является... другой монегаск Юри Тилеманс. Опорник сборной Бельгии перебрался в Монако за примерно 26 млн евро.

Сейчас его может превзойти именно капитан Генка, но есть одна проблемка. Наставник лидеров первенства Бельгии Филипп Клеман считает, что зимой лидера команды, которая претендует на чемпионство, можно отпустить только за 100 миллионов евро, а предложенные французами 25 млн – это слезы, не стоящие и внимания. Троссар остался в Генке после тяжелых переговоров с руководством команды. Его объединяет с Малиновским похожая ситуация – летом были предложения из топ-лиг, но клуб отказался продавать.

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Леандро является вторым лучшим игроком чемпионата Бельгии 2018/19 по статистическим данным Instat, уступая только Руслану. Он забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи за 18 матчей во всех турнирах. Текущий сезон является его лучшим в карьере. Креативный исполнитель имеет все шансы стать будущим лидером сборной Бельгии и очередным воспитанником Генка, который стал звездой в Европе. Его статистика действительно впечатляет: до лета 2018-го 17 голов и 10 ассистов за 73 встречи, за последние 4 месяца – результативное действие фактически в каждой игре. Нынешнему Вест Хэму не хватает таких продуктивных игроков.

Напомним, на днях команду Ярмоленко активно связывали с дисквалифицированным Самиром Насри. Срок отлучения от футола звездного и скандального французского вингера, который также может заменить Ярмоленко, проходит в январе. К этому времени экс-игрок Манчестер Сити должен значительно улучшить свои ужасные физические кондиции и доказать, что заслуживает контракт, согласно которому ему будут платить в Лондоне примерно 4 млн фунтов в год – впечатляющая сумма как для игрока, который не выступает на топ-уровне уже почти 2 года.

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