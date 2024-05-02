Интер Майами начал переговоры с Ди Марией о переходе действующего чемпиона мира в МЛС грядущим летом. Об этом информирует журналист TN Лео Парадизо. Судя по всему, угрозы со стороны мафии Росарио возымели действие – Анхель не вернётся доигрывать карьеру в родной клуб. Напомним, что ранее криминальные элементы Росарио прямым текстом сказали вингеру не возвращаться в родной город и пригрозили ему и его семье последствиями.

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На данный момент ещё ничего не решено, но факто того, что Ди Мария согласился начать переговоры с североамериканской командой, показателен. Ранее Бенфика предложила Ди Марии продлить контракт. Также у аргентинца были предложения о продолжении карьеры в чемпионате Саудовской Аравии.

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