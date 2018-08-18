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Звездные партнеры Лунина и Зинченко и форварды Ливерпуля. Топ-5 знаменитых воспитанников Генка

13:50 221 Читати українською
Звездные партнеры Лунина и Зинченко и форварды Ливерпуля. Топ-5 знаменитых воспитанников Генка
Кевин де Брюйне в Генке / Squawka

Академия бельгийского Генка подарила футболу немало классных игроков, некоторые из них стали настоящими звездами.

Лучшим игроком Генка на данный момент является Руслан Малиновский. У полузащитника сборной Украины впереди неплохое будущее, ведь этот бельгийский клуб славится умением развивать игроков и продавать их в топ-чемпионаты.

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Скауты Генка открыли одного из главных ньюсмейкеров итальянского трансферного лета Сергея Милинкович-Савича, основного защитника Наполи Калиду Кулибали и молодую звезду Бундеслиги Леона Байли.

Эффективно работает и академия Генка, которая выпустила достаточно классных футболистов. Рассказываем о самых известных из них.

Кевин де Брюйне

Период в Генке: 2005-2012 годы

Текущий клуб – Манчестер Сити

Де Брюйне – главная жемчужина Генка. Перспективно начал карьеру, однако не сумел закрепиться в Челси и должен был набираться опыта в Бундеслиге. Со второй попытки покорил АПЛ, перейдя за 55 миллионов фунтов в Манчестер Сити. Кевин стал ключевой фигурой прошлогоднего чемпионского состава Хосепа Гвардиолы и лучшим ассистентом английского первенства. Старт этого сезона пропустит из-за тяжелой травмы. Это настоящая проблема для "горожан", а Александр Зинченко получил микроскопический шанс сыграть на своей родной позиции.

Тибо Куртуа

Период в Генке: 1999-2011 годы

Текущий клуб – Реал

Куртуа провел 10 лет в академии Генка, но в основной команде задержался по сути только на один феноменальный сезон. Затем были сильные 3 года в Атлетико с рядом индивидуальных наград, 4 года в качестве основного голкипера Челси, прекрасное выступление на ЧМ-2018, бойкот лондонскому клубу с целью выбить трансфер в Реал и наконец 35-миллионный переезд в Мадрид. Теперь первый номер сборной Бельгии попытается выиграть борьбу у Кейлора Наваса. Куртуа также повлиял на судьбу Андрея Лунина, которому, скорее всего, придется отправиться в аренду.

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Янник Феррейра Карраско

Период в Генке: 2005-2010 годы

Текущий клуб – Далянь Ифан

Этнический испано-португалец сразу из академии Генка отправился во вторую команду Монако. Когда перерос уровень Лиги 1, Карраско попал в Атлетико. Два с половиной сезона провел в Испании на приличном уровне, но потом поехал зарабатывать деньги в китайский Далянь Ифан. Янник в 24 года сделал ощутимый шаг назад, правда, место в сборной Бельгии не утратил. Ждем его возвращения в Европу.

Кристиан Бентеке

Период в Генке: 2006-2009, 2011-2012 годы

Текущий клуб – Кристал Пэлас

Бентеке после молодежных составов Генка поиграл в разных клубах бельгийского чемпионата. Впоследствии темнокожий форвард подорвал АПЛ своей результативностью в Астон Вилле, чем заслужил трансфер в Ливерпуль за 32.5 миллиона фунтов. На Энфилде Кристиан проявить себя нормально не сумел, однако мерсисайдцы "отбили" деньги, продав его в Кристал Пэлас. Предыдущий чемпионат у Бентеке получился не очень ярким, но в целом для середняка АПЛ это отличный футболист.

Дивок Ориджи

Период в Генке: 2001-2010 годы

Текущий клуб – Ливерпуль

Как и Карраско, Ориджи сразу из академии Генка перебрался во Францию. Пробился в основную команду Лилля и попал в сферу интересов Ливерпуля. Стать основным в составе "красных" Дивоку очень сложно, поэтому прошлый сезон он провел на правах аренды в Вольфсбурге. Сейчас форвард получил еще один шанс убедить Юргена Клоппа в своих возможностях и помочь Ливерпулю в борьбе за чемпионство.

Можно вспомнить и менее известных воспитанников Генка: Стивен Дефур (Бернли), Деннис Праэт (Сампдория), Йелле Фоссен (Брюгге).

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