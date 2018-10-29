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Ярмоленко получил особенные сообщения от президента и лидера Вест Хэма, а клубный инсайдер опроверг информацию СМИ

23 октября 20:36 1459 Читати українською
Ярмоленко получил особенные сообщения от президента и лидера Вест Хэма, а клубный инсайдер опроверг информацию СМИ
Андрей Ярмоленко получил травму в матче Вест Хэм – Тоттенхэм
Тарас Котив Тарас Котив

Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко получил теплые слова, поздравления и пожелания выздоровления в свой день рождения. Тем временем стали известны новые подробности по поводу травмы украинца.

Экс-динамовца поздравили и поддержали со всего мира. Дети в академии и официальный аккаунт в Инстаграм его родного ФК Десна, бывшие клубы – Боруссия Дортмунд и Динамо Киев, нынешняя команда Вест Хэм, добрые друзья Артем Милевский и Алексей Довгий.

УЕФА вспомнил его крутой гол в Лиге чемпионов в ворота Тоттенхэма. По иронии судьбы, именно в матче с этим лондонским клубом он получил самую тяжелую травму за всю свою карьеру (еще никогда не выбывал на столь длительный срок!).

"Хтось хотів потрапити в Барселону, Баварію чи Манчестер Юнайтед, а я марив Динамо". Правила життя Андрія Ярмоленка

Жена Инна пожелала вернуться сильнее, а лидер атаки "молотов" Марко Арнаутович назвал Андрея, с которым хорошо сотрудничал в Вест Хэме, своим братом. "Выздоравливай побыстрее. Ты нам нужен. Мой брат, желаю тебе скорейшего восстановления. Оставайся сильным".

Сам президент Вест Хэма Дэвид Голд пообещал лично передать Ярмоленко слова поддержки: "Андрей перенес операцию на поврежденном ахилловом сухожилии. Ожидается, что он будет вне поля около шести месяцев. Я лично передам ему, что мы все поддержим его в течение этого трудного периода и желаем ему скорейшего восстановления".

Это означает, что Ярмоленко стал действительно важным элементом в команде Пеллегрини после своего прибытия летом. Фанаты отмечают также позитив и прогресс в действиях руководства, ведь ранее президент поддерживал публично далеко не каждую их звезду.

Неожиданный конкурент Ярмоленко, игрок-открытие Вест Хэма Грейди Диангана также присоединился к пожеланиям.

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Yarma wishing you a speedy recovery️

Допис, поширений Grady Diang (@gdiang10)

Между тем инсайдеры Claretandhugh в лондонском клубе опровергли информацию известного украинского СМИ, что Ярмоленко получил удар еще в матче за сборную Украины. Источник фанатского сайта Вест Хэма настаивает на том, что Андрей ничего подобного не говорил по возвращении в клуб и не жаловался на боль или дискомфорт.

В том, что экс-капитан Динамо сыграл в субботу после игры Украина – Чехия, не было никакого сюрприза, как информировали ранее. В пятницу он без каких-либо проблем провел полноценную тренировку с клубом. В Дортмунде он пережил менее серьезную проблему с ахилловым сухожилием, которая отняла несколько месяцев игры. Перед трансфером из Боруссии клубные врачи "молотов" детально обследовали Ярмоленко – никаких проблем не обнаружили, Ахилл полностью зажил и был в хорошем состоянии.

Операция прошла успешно, а в Вест Хэме даже надеются, что восстановление может занять немного меньше времени (а именно 5 месяцев), и украинец таки получит шанс помочь команде в последний отрезок сезона. Возможно, даже в конце марта. Пока официально фигурирует именно срок полгода, а это значит, что даже при худшем сценарии у него будет еще возможонсть сыграть в апреле-мае.

Повреждение ахилла – одна из самых тяжелых травм (это может впоследствии негативно повлиять на скоростные качества и силу удара), которая заставляла таких звезд АПЛ, как Дэвид Бекхэм или Джон Барнс, испытывать большие проблемы. Однако медицина сделала большой прогресс с тех пор, а Ярмоленко – боец, который уже не раз показывал, что не сдается несмотря на любые препятствия на пути.

"Футбол 24" присоединяется к поздравлениям и пожеланиям игроку выздороветь как можно быстрее. Большие победы и успехи еще действительно впереди, Андрей!

Андрію Ярмоленко – 29! Один з найбільш відомих вихованців чернігівського футболу Андрій Ярмоленко @yarmolenkoandrey сьогодні відзначає день народження – лідеру збірноі України виповнилося 29! Нещодавно Андрій зазнав серйозної травми, тож побажання, звісно, в першу чергу стосуються здоров‘я – бажаємо якнайшвидшого одужання, терпіння та наснаги. Впевнені, головні перемоги та успіхи в Андрія Ярмоленко ще попереду!

Допис, поширений DesnaFC official (@desnafc)

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