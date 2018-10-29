"Это ужасный удар для Вест Хэма": Ярмоленко выбыл надолго – стали известны результаты обследования

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко получил тяжелую травму в дерби против Тоттенхэма. Он точно пропустит ближайшие матчи сборной Украины и уже не сыграет в 2018 году.

Ярмоленко порвал ахиллово сухожилие во встрече, которая завершилась не совсем справедливым поражением его команды в АПЛ. Оправдались худшие прогнозы клуба. Эта травма вывела без двух дней 29-летнего украинца из строя на длительный период. Сразу несколько авторитетных английских СМИ (Independent, London Evening Standard, Mirror, Claretandhugh) сообщили, что экс-игрок Динамо и Боруссии не сыграет в течение ближайшего полугода. Фактически это означает конец сезона для него.

"Ярмоленко vs проклятие": как фанаты Вест Хэма реагировали на травму украинца, а болельщики Тоттенхэма оскорбляли Андрея

"Нам не повезло. Это ужасный удар для клуба", – так источники в Вест Хэме прокомментировали результаты воскресного медосмотра. Ярмоленко вынужден лечь на операцию на этой неделе. Заменить Андрея должны опытные Майкл Антонио и Роберт Снодграс, а также молодой Грейди Диангана.

Это уже третий новичок Вест Хэма, который выбыл надолго. Колумбийский полузащитник Карлос Санчес не сыграет как минимум в течение 4-х месяцев. Джек Уилшир также до сих пор восстанавливается после операции на голеностопе.

Из-за похожей травмы, как у Ярмоленко, "золотой" Чемпионат мира пропустил французский защитник Арсенала Лоран Кошельны. Игрок получил травму в мае и не сможет помочь "канонирам" еще ориентировочно месяц.