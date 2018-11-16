Партнер Маліновського може замінити Ярмоленка – крута результативність і перспективи рекордного трансферу

Півзахисник Генка Леандро Троссар має всі шанси на перехід у Вест Хем чи інший англійський клуб. Напрочуд результативний бельгійський вінгер може побити трансферний рекорд.

Андрій Ярмоленко отримав важку травму в матчі АПЛ проти Тоттенхема. Правий півзахисник збірної України не допоможе Вест Хему до весни 2019 року. Наразі середняки чемпіонату Англії обходяться своїми силами, але не виключено, що вже взимку спробують підписати заміну екс-динамівцю. Англійський журналіст Метт Лоу переконаний, що 23-річний хавбек Генка, де успішно взаємодіє з Русланом Маліновським, здатен нівелювати серйозну втрату для лондонців.

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В останні тижні Троссара активно сватали в Арсенал, Саутгемптон, Ньюкасл, Вест Хем і Монако. За даними аналітичного порталу ProFootballDB, він очолює топ-5 найкращих гравців-відкриттів десяти провідних європейських ліг, про яких поки невиправдано мало говорять. Французький клуб, який сенсаційно осів на дні Ліги 1, готовий оформити рекордне придбання гравця з бельгійської ліги. Наразі найдорожчим гравцем тамтешнього чемпіонату є... інший монегаск Юрі Тілеманс. Опорник збірної Бельгії перебрався у Монако за приблизно 26 млн євро.

Зараз його може перевершити саме капітан Генка, та є одна проблемка. Наставник лідерів першості Бельгії Філіп Клеман вважає, що взимку лідера команди, яка претендує на чемпіонство, можна відпустити лише за 100 мільйонів, а запропоновані французами 25 млн – це сльози, не варті й уваги. Троссар залишився в Генку після важких перемовин з керівництвом команди. Його об'єднує з Маліновським схожа ситуація – влітку були пропозиції з топ-ліг, але клуб відмовився.

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Леандро є другим найкращим гравцем чемпіонату Бельгії 2018/19 за статистичними даними Instat, поступаючись тільки Руслану. Він забив 15 голів і віддав 4 результативні передачі за 18 матчів у всіх турнірах. Поточний сезон є його найкращим у кар'єрі. Креативний гравець має всі шанси стати майбутнім лідером збірної Бельгії і черговим вихованцем Генка, який став зіркою в Європі. Його статистика справді вражає: до літа 2018-го 17 голів і 10 асистів за 73 зустрічі, за останні 4 місяці – результативна дія фактично в кожній грі. Нинішньому Вест Хему не вистачає таких продуктивних виконавців.

Нагадаємо, днями команду Ярмоленка активно пов'язували з дискваліфікованим Саміром Насрі. Термін відлучення від футболу зіркового і скандального французького вінгера, який також може замінити Ярмоленка, минає в січні. До цього часу екс-гравець Манчестер Сіті повинен значно покращити свої жахливі фізичні кондиції та довести, що заслуговує на контракт, згідно з яким йому платитимуть у Лондоні приблизно 4 млн фунтів на рік – вражаюча сума як для гравця, який не виступає на топ-рівні вже майже 2 роки.

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