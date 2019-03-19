Палотта: Мончи имел полный контроль в Роме, а сейчас мы можем не попасть в топ-3

Президент Ромы Джеймс Палотта отреагировал на критику Мончи после отставки с должности спортивного директора римлян.

"Я был удивлен, прочитав слова Мончи на его пресс-конференции. Я ценю то, что он всегда был настроен на достижение успеха в Роме, но при этом мне хочется кое-что прояснить: с самого первого дня я четко дал понять, в каком направлении будет двигаться наш клуб, и поэтому мы потратили много средств ради приглашения Мончи.

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С самого начала я заявил, что нам нужны опытные тренеры, первоклассный штаб, лучшие медики, первоклассные скауты и безупречная футбольная организация.

Мончи получил в свое распоряжение все необходимое. Я предоставил ему 100% контроля для подписания любого тренера, помощников наставника, а также футболистов, которых он хотел видеть в команде. Если посмотреть на наши результаты, то мы убедимся в том, что это не сработало.

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В ноябре, когда наше положение ухудшилось, и все видели, что тренеру не удается встряхнуть команду, я поинтересовался у Мончи по поводу его плана B, если ситуация продолжит ухудшаться.

Он нес полную ответственность за все футбольные операции в Роме. Но у него не было плана B. В ноябре он сказал, что его план B – это продолжать следовать плану А.

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Теперь я читаю его интервью, в котором он говорит, что ушел, так как его идеи по поводу управления клубом были другими.

Скажите мне, пожалуйста, что же он хотел сделать иначе? Он попросил меня довериться ему и позволить работать по-своему.

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Мы дали ему полный контроль, а в результате у нас больше травмированных, чем когда-либо, и теперь мы рискуем впервые с 2014 года оказаться за пределами топ-3 ", – сказал Паллотта в интервью официальному сайту Ромы.