Наингголан признался, что покинул Рому из-за Мончи

Полузащитник Интера Раджа Наингголан назвал бывшего спортивного директора Ромы Рамона Мончи главным виновником своего ухода из римского клуба.

"Мне было трудно идти с Ромы и, возможно, именно поэтому адаптация в Интере проходила тяжело. Между мной и Мончи были недоразумения. Он вел себя непрофессионально в отношении ко мне.

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Безусловно, я тоже делал ошибки, но если бы мне в глаза сказали, что хотят, чтобы я ушел, у меня бы не было вопросов. Вместо этого Мончи предлагал меня всем клубам подряд и хотел продать меня в Турцию. Я ничего не знал об этом.

Если бы я остался в Роме, учитывая свой характер, я бы, наверное, начинал войну каждый день", – цитирует Наингголана Football Italia.

Напомним, Раджа перешел из Ромы в Интер летом 2018-го за 38 млн евро. В текущем сезоне Серии А Наингголан провел 19 матчей, в которых отметился 3-мя голами и 3-мя ассистами.

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