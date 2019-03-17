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Мончи официально во второй раз стал спортивным директором Севильи

13:48 31 Читати українською
Мончи официально во второй раз стал спортивным директором Севильи
Рамон Мончи / Севилья

Севилья объявила имя нового спортивного директора.

Новым спортивным директором андалусийского клуба стал Рамон Мончи, об этом сообщает официальный сайт Севильи. Любые детали соглашения пока не разглашаются.

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В понедельник, 18 марта, функционер проведет пресс-конференцию с журналистами, а с 1 апреля Мончи официально начнет исполнять свои обязанности.

Напомним, бывший испанский вратарь работал спортивным директором Севильи с 2000 по 2017 год, после чего перешел в Рому.

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Теги
Испания Севилья Севилья Мончи Рамон Мончи
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