Мончи официально во второй раз стал спортивным директором Севильи

Севилья объявила имя нового спортивного директора.

Новым спортивным директором андалусийского клуба стал Рамон Мончи, об этом сообщает официальный сайт Севильи. Любые детали соглашения пока не разглашаются.

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В понедельник, 18 марта, функционер проведет пресс-конференцию с журналистами, а с 1 апреля Мончи официально начнет исполнять свои обязанности.

Напомним, бывший испанский вратарь работал спортивным директором Севильи с 2000 по 2017 год, после чего перешел в Рому.

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