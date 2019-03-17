toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЗАРЯ - ШАХТЕР РЕАЛ МАДРИД - СЕЛЬТА

Рома после увольнения Мончи хочет вернуть Сабатини на должность спортивного директора

12:06 1 Читати українською
Рома после увольнения Мончи хочет вернуть Сабатини на должность спортивного директора
Вальте Сабатини / фото из соцсетей

Руководство Ромы активно ищет специалиста, который станет новым спортивным директором клуба.

Бывший спортивный директор Ромы Вальтер Сабатини может снова трудоустроиться в римском клубе, сообщает Rai Sport.

Экс-директор Милана Мирабелли может заменить Мончи в Роме

По информации издания, вице-президент "волков" Мауро Балдиссони уже контактировал с 63-летним специалистом. Возвращение может произойти после окончания нынешнего сезона.

Напомним, Сабатини уже был спортивным директором Ромы с 2011 по 2016 годы. После чего Вальтер в течение года работал техническим координатором группы Suning Sport, которая владеет миланским Интером.

Неудачное возрождение Римской империи – почему Ди Франческо и Мончи покинули Рому с интервалом в 2 дня

Теги
Рома Рома Италия Вальтер Сабатини Рамон Мончи
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
14
мин
Дженоа
13:30
Ювентус
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук