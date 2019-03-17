Рома после увольнения Мончи хочет вернуть Сабатини на должность спортивного директора

Руководство Ромы активно ищет специалиста, который станет новым спортивным директором клуба.

Бывший спортивный директор Ромы Вальтер Сабатини может снова трудоустроиться в римском клубе, сообщает Rai Sport.

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По информации издания, вице-президент "волков" Мауро Балдиссони уже контактировал с 63-летним специалистом. Возвращение может произойти после окончания нынешнего сезона.

Напомним, Сабатини уже был спортивным директором Ромы с 2011 по 2016 годы. После чего Вальтер в течение года работал техническим координатором группы Suning Sport, которая владеет миланским Интером.

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