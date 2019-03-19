Палотта: Мончі мав повний контроль в Ромі, а зараз ми можемо не потрапити в топ-3

Президент Роми Джеймс Палотта відреагував на критику Мончі після відставки з посади спортивного директора римлян.

"Я був здивований, прочитавши слова Мончі на його прес-конференції. Я ціную те, що він завжди був налаштований на досягнення успіху в Ромі, але при цьому мені хочеться дещо прояснити: з самого першого дня я чітко дав зрозуміти, в якому напрямку буде рухатися наш клуб, і тому ми витратили багато коштів заради запрошення Мончі.

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З самого початку я заявив, що нам потрібні досвідчені тренери, першокласний штаб, найкращі медики, першокласні скаути і бездоганна футбольна організація.

Мончі отримав у своє розпорядження все необхідне. Я надав йому 100-відсотковий контроль для підписання будь-якого тренера, помічників наставника, а також футболістів, яких він хотів бачити в команді. Якщо подивитися на наші результати, то ми переконаємося в тому, що це не спрацювало.

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У листопаді, коли наше становище погіршилося, і всі бачили, що тренерові не вдається струснути команду, я поцікавився у Мончі з приводу його плану B, якщо ситуація продовжить погіршуватися.

Він ніс повну відповідальність за всі футбольні операції в Ромі. Але у нього не було плану B. У листопаді він сказав, що його план B – це продовжувати слідувати плану А.

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Тепер я читаю його інтерв'ю, в якому він говорить, що пішов, оскільки його ідеї стосовно управління клубом були іншими.

Скажіть мені, будь ласка, що ж він хотів зробити інакше? Він попросив мене довіритися йому і дозволити працювати по-своєму.

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Ми дали йому повний контроль, а в результаті у нас більше травмованих, ніж будь-коли, і тепер ми ризикуємо вперше з 2014 року опинитися за межами топ-3", – сказав Паллотта в інтерв'ю офіційному сайту Роми.