Неудачное возрождение Римской империи – почему Ди Франческо и Мончи покинули Рому с интервалом в 2 дня

Рома в течение двух дней попрощалась с главным тренером Эусебио Ди Франческо и спортивным директором Рамоном Мончи. "Футбол 24" попытался разобраться, почему очередная попытка революции в римском клубе потерпела фиаско.

После вылета от Порту в 1/8 финала Лиги чемпионов в Роме произошли существенные кадровые изменения. Сначала команду покинул Эусебио Ди Франческо, а буквально через сутки его путь повторил и спортивный директор Рамон Родригес Вердехо, более известный как Мончи. Оба проработали в Вечном городе менее двух лет.

Очередная попытка руководства Ромы в лице Джеймса Паллотты провести революцию в клубе провалилась. Не справился даже Мончи, которого называют одним из лучших футбольных функционеров современности. Эусебио Ди Франческо также считается одним из топовых итальянских алленаторе, однако и он не сумел стать своим в столице Италии в роли тренера.

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Рим – очень специфический город, а тиффози Ромы требуют от команды выполнения самых высоких задач. При этом ожидания болельщиков от выступлений "джалоросси" можно назвать необоснованно завышенными, как для клуба с только тремя выигранными скудетто и не лучшей финансовой ситуацией. Болельщикам подыгрывают и СМИ – при первых же неудачах команды на тренера, игроков и руководство начинает литься гигантская порция грязи.

Из года в год Рома вынуждена продавать своих лидеров, чтобы оставаться на плаву. Миралем Пьянич, Мохамед Салах, Алиссон, Раджа Наингголан, Кевин Строотман – это лишь основные имена, которые покинули Стадио Олимпико в последние годы. Не так легко работать в условиях существенно ограниченных финансовых возможностей, когда от тебя требуют результат здесь и сейчас.

Как ни парадоксально, но одной из главных причин увольнения как Ди Франческо, так и Мончи, можно назвать успешный сезон 2017/18. Рома благодаря феерическому камбэку с Барселоной смогла выйти в полуфинал Лиги чемпионов, где в противостоянии с Ливерпулем римлянам для выхода в финал не хватило совсем немного. При этом "джалоросси" финишировали в тройке Серии А, пробившись в Лигу чемпионов 2018/19. Этот успех заставил президента клуба Джеймса Паллотту поверить, что клуб вошел в число европейских грандов.

Феноменальный как для Ромы прошлый сезон вызвал серьезный интерес к лидерам команды. Вечный город покинули Алиссон, Раджа Наингголан и Кевин Строотман. Интересно, что двое последних позже признались, что ушли из команды не по собственной воле. Однако в Риме возможность заработать поставили выше игровых интересов. "Мы не супермаркет", – фанаты еще долго вспоминали Мончи фразу, которую испанец имел неосторожность сказать еще до указанных трансферов.

За указанное трио клуб получил более 100 млн евро, а состав Ромы пополнили Джастин Клюйверт, Бриан Кристанте, Робин Ольсен, Стивен Н'Зонзи, Хавьер Пасторе, Анте Чорич, Николо Дзаньоло, Давиде Сантон, Иван Маркано, Даниэле Фузато и Антонио Миранте . Настоящая революция.

Из них заиграли разве что Дзаньоло и Ольсен, довольно часто появляются на поле Н'Зонзи, Клюйверт и Кристанте, но их нельзя считать основными исполнителями. Остальные – разве что для количества, никто из них при Ди Франческо не получил шансов проявить себя в составе Ромы (за исключением Пасторе, который больше находится в лазарете, чем на поле).

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Римляне образца сезона 2018/19 потеряли то, что было самым сильным звеном команды прошлого года – шикарный центр поля и последний рубеж. Кристанте, Н'Зонзи и Пасторе не смогли заменить Строотмана и Наингголана, а Ольсен, хотя и является неплохим голкипером, однако и близко не дотягивает до уровня Алиссона. Рома за 26 туров в текущем сезоне уже пропустила больше, чем за весь прошлый – 36 против 28.

Варианта два – либо Ди Франческо не сумел адаптировать новичков к игре команды (что тоже отчасти правда), или же Мончи подписал не тех исполнителей, которые подходили под схему тренера (и здесь рациональное зерно также присутствует). Отдельная история с переходом Хавьера Пасторе. По информации итальянских СМИ, Паллотта серьезно поссорился с Мончи из-за этого перехода, ведь испанец фактически самостоятельно принял решение о подписании аргентинского полузащитника, отдав за него 25 млн евро. Эмоциональный американец вспомнил и не слишком удачные транфер Жезуса, Шика, Морено, Гоналона, Карсдорпа и Дефреля. Не способствовал нормализации напряженных взаимоотношений и сорванный в последний момент трансфер Малкома, которого перехватила Барселона.

Конечно, работу как Ди Франческо, так и Мончи, нельзя назвать идеальной. Первый не сумел адаптировать в команде многочисленных новичков, за которых клуб выложил приличные как для себя деньги. Второй подписывал футболистов пачками (22 новичка за неполные 2 года), а некоторые из них, в частности, те же Маркано, Фузато и Морено откровенно не соответствовали уровню команды.

Однако в первом же своем сезоне этот дуэт, пусть и не без доли везения, привел Рому к полуфиналу Лиги чемпионов. По сути, первый же серьезный провал привел к увольнению специалистов (перед вылетом от Порту Рома еще и позорно проиграла римское дерби). Требовать от нынешней Ромы регулярного вхождения в число лучших команд Европы – бессмысленно, учитывая перестройку команды. Несмотря на все недостатки работы Мончи в Италии, он подписал и довольно приличных исполнителей – Фасио, Дзаньоло, Коларова, Ундера, которые смогли закрепиться в Риме и выйти на хороший уровень.

Чрезмерные амбиции – не всегда уместны. Именно их можно назвать одной из основных причин очередных изменений в рядах римского клуба. Как и недостаток терпения президента Джеймса Паллотты и вообще не слишком благоприятная атмосфера для работы в столице Италии. Слухи об отставке Ди Франческо активно разгуливали Италией еще до поединков с Порту. Как думаете, комфортно работать в условиях, когда над тобой висит "Дамоклов меч"?

Неудача в противостоянии с Порту стала роковой для обоих. Первым ушел Ди Франческо, а буквально через сутки – Мончи. Испанец всегда отстаивал тренера перед руководством, а после его ухода решил и сам покинуть клуб, почувствовав, что уже не имеет необходимого влияния. Интересно, что Мончи до последнего отдавался работе – по слухам, спортдир хотел подписать Руслана Малиновского в летнее трансферное окно.

На тренерский мостик Ромы уже вернулся Клаудио Раньери, который с "джалоросси" брал второе место в Серии А и вылетал из Лиги чемпионов от Шахтера. "Дважды в одну реку не войдешь", – говорится в одной известной песне. Сеньор Раньери, который является уроженцем Рима, попытается опровергнуть данное утверждение.