"Считаю, победа Шахтера закономерна. Здесь вообще никаких вопросов. Чувствовалась большая разница в классе, мастерстве и очень большая – в скоростных качествах футболистов. Понимаем, что подбор исполнителей у Шахтера очень сильный, и они являются той силой, с которой нелегко справиться.

Дебютный хет-трик с шедевром в видеообзоре матча Черноморец – Шахтер – 1:4

Знаете, это будет не очень скромно, возможно, даже смешно, чтобы я анализировал и оценивал Шахтер. Это большой клуб, в котором по-футбольному все правильно и на самом высоком уровне. Видим, что по результатам и игре это действительно большой клуб.

Конечно, когда разница в классе и скоростях ощутима, должны вносить коррективы. Но очень не хочется этого делать, ведь теряется логическая линия, когда мы нарабатываем, верим в одни принципы, и вдруг все меняем и садимся в защиту, не понимая, что делаем, так, на удачу. Внесли коррективы, но это не говорит о том, что мы отказываемся от чего-то. В следующей игре, открыто вам скажу, особо ничего не изменим и будем стараться, и некоторые изменения будут. Понимаем, что сложно это сделать, тем более против такого сильного соперника", – цитирует Григорчука пресс-служба Шахтера.

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