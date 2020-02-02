Овьедо – Альбасете: Лунин парировал заработанный Зозулей пенальти и одержал первую победу в Сегунде

Украинская дуэль в Испании завершилась в пользу Андрей Лунина. Его Овьедо одолел Альбасете Романа Зозули (3:1) в 26 туре Сегунды. Обзор матча читайте на "Футбол 24".

Испания. Сегунда, 26 тур

Овьедо – Альбасете – 3:1

Голы: Техера, 40, Бальде, 57, 86 – Педро, 45

Нереализованные пенальти: Берхон, 39 – Педро, 45

Андрей Лунин и Роман Зозуля прогнозируемо попали в стартовые составы своих команд на очный поединок. Голкипер сборной Украины хорошо начал карьеру в Овьедо и сохранил за собой место в воротах, а опытный нападающий вышел в основе Альбасете с надеждой прервать серию ужасных результатов.

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В первом тайме лучше атаковал Овьедо. На 24-й минуте партнеры Лунина повели в счете после точного удара Бальде, однако VAR помог главному судье зафиксировать офсайд. Затем хозяева заработали пенальти, но Берхон с 11-метровой отметки не сумел переиграть вратаря. Через минуту Овьедо все же вышел вперед – Берхон нашел на линии штрафной Техеру, а тот с помощью рикошета пробил точно в угол.

Украинские легионеры находились в тени. Футболисты Альбасете не попадали по воротам Лунина. Андрея побеспокоили только раз, когда он сократил угол обстрела и заставил соперника пробить мимо цели. Зозуля почти не встречался с мячом – Роман пытался зацепиться за забросы партнеров и навязать борьбу. Получалось не очень.

Впрочем, в конце первой половины встречи наши земляки оказались в центре внимания. Альбасете подавал угловой, а Бонали завалил Зозулю на газон в штрафной площадке. Арбитр решил, что против форварда нарушили правила – пенальти на ворота Лунина. Педро установил мяч на "точку" и вышел на дуэль с украинским голкипером. Андрей парировал пенальти в правом от себя углу, но заблокировать добивание не успел.

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На перерыв команды ушли при ничейном счете, а после отдыха Овьедо продолжил давить. Хозяева атаковали гораздо больше и острее, поэтому заслуженно второй раз повели в счете. После розыгрыша стандарта Бальде воспользовался подачей с левого фланга, выиграл верховую дуэль и головой переправил мяч в сетку.

На другом конце поля проблемы Лунину пытался создать Зозуля. Сначала Роман упал в штрафной в борьбе с Эрнандесом – судья проигнорировал этот эпизод. Затем бывший форвард Днепра в фирменном стиле "ласточки" головой откликнулся на навес и переправил мяч на партнера – удар по воротам Лунина, сейв Андрея, сигнал рефери об офсайде.

Зозуля не успокаивался. Еще через несколько минут он открылся на правой бровке, протащил мяч в центр штрафной и прострелил вдоль ворот. Лунин не сыграл на перехвате, но и никто из игроков Альбасете не успел замкнуть пас Романа.

Благодаря активности украинского нападающего гости создали еще пару моментов под занавес встречи. В одном из таких защитники Овьедо наварили в своих владениях и Лунину пришлось реагировать на пушечный выстрел в ближний угол – вытянул руки над собой и перевел на угловой.

Вот только к тому времени Овьедо уже установил комфортный счет 3:1, реализовав один из своих острых стандартов. Бальде оказался на ударной позиции и поразил ворота Альбасете. В компенсированное время сенегалец вообще оформил разгром, однако четвертый гол хозяев судьи отменили из-за офсайда.

Первая победа Лунина в Сегунде! Овьедо набрал 28 очков и поднялся на 18 место, выпрыгнув из зоны вылета. Туда из-за худшей разницы голов как раз опустился Альбасете (те же 28 пунктов) – команда Зозули не побеждает в чемпионате с середины ноября.