Воспитанник "кулес" в матче 35 тура против Реал Сосьедада оформил очередной гол в Ла Лиге. Этот мяч стал для Ламина Ямала пятым в Ла Лиге.

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Как информирует Marca, испанский вингер стал первым игроком за всю историю чемпионата Испании, который забил пять голов в возрасте до 17 лет. Никому ранее это не удавалось сделать.

Напомним, что Ламин Ямал стал самым молодым дебютантом Барселоны, сыграв свой первый матч в возрасте 15 лет и 290 дней.

В текущем сезоне 16-летний игрок сыграл за "кулес" в 47 матчах во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал девять ассистов.

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