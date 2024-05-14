Поскольку Италия возглавила рейтинг коэффициентов, в следующем сезоне она получит пятое место в Лиге чемпионов. Теоретически Италия может получить и шестое место в ЛЧ – если Аталанта выиграет в финале Лиги Европы у Байера и при этом займёт пятое место в Серии А.

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Как информирует Calcio&Finanza, если бергамаски в этом случае финишируют в чемпионате Италии четвёртыми, это не гарантирует кальчо шестую команду в Лиге чемпионов – пятое место в Лиге чемпионов согласно рейтингу коэффициентов УЕФА уже является бонусом.

Рома всё ещё сохраняет минимальные шансы на попадание в ЛЧ через чемпионат Италии. Для этого "джаллоросси" должны выиграть все оставшиеся матчи чемпионата и надеяться на то, что Аталанта наберёт не более двух очков в оставшихся трёх встречах.

Аталанта обыграла Рому перед финалом Кубка Италии – поражение римлян вывело Ювентус и Болонью в Лигу чемпионов