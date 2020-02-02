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Лунин отразил пенальти в матче против Альбасете, но не справился с добиванием

22:44 244 Читати українською
Лунин отразил пенальти в матче против Альбасете, но не справился с добиванием
Андрей Лунин / ESPN

Украинский вратарь Овьедо Андрей Лунин едва не стал главным героем первого тайма матча 26 тура Сегунды против Альбасете.

На 44 минуте Лунин отразил пенальти, который заработал Роман Зозуля. С ударом хавбека Педро Санчеса с 11 метров украинский вратарь справился, но пропустил после добивания этого же игрока. Первый тайм завершился со счетом 1:1.

Лунин стал лучшим игроком Овьедо в январе – украинцу хватило всего двух недель

Напомним, что для Лунина этот матч - 4-й в составе Овьедо после перехода из мадридского Реала на правах аренды. Сейчас его команда находится на 20 месте в Сегунде.

Лунин впечатляет испанцев топ-техникой: украинец за пару недель в Овьедо уже успел получить 2 признания

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Испания Сегунда Украинцы за рубежом Альбасете Альбасете Видеоновости Овьедо Овьедо Андрей Лунин Андрей Лунин
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