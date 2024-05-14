Ограниченные финансы не позволяют "кулес" оформить полноценный трансфер португальца. Договориться с Атлетико о второй аренде Жоау Фелиша Барселоне пока не удается, поэтому "блаугранас" разработали план.

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Как сообщает El Chiringuito TV, руководство "кулес" предлагает мадридцам обмен игроками. В Атлетико отправится Витор Роке, который только в январе пришел в Барселону, а Фелиш останется в составе команды Хави. Впрочем, не известно, будет ли это арендные соглашения, или полноценные трансферы.

Напомним, что Фелиш после убедительного трансфера потерял место в основе Барселоны. Что касается Витора Роке, то его адаптация в Испании идет медленно и "кулес" уже размышляли над тем, чтобы отдать его в аренду.

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