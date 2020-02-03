Ов'єдо – Альбасете: Лунін парирував зароблений Зозулею пенальті та виграв українську битву, наші – серед найкращих

Українська дуель в Іспанії завершилася на користь Андрій Луніна. Його Ов'єдо здолав Альбасете Романа Зозулі (3:1) у 26 турі Сегунди. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Іспанія. Сегунда, 26 тур

Ов'єдо – Альбасете – 3:1

Голи: Техера, 40, Бальде, 57, 86 – Педро, 45

Нереалізовані пенальті: Берхон, 39 – Педро, 45

Андрій Лунін і Роман Зозуля прогнозовано потрапили у стартові склади свої команд на очний поєдинок. Голкіпер збірної України добре розпочав кар'єру в Ов'єдо та зберіг за собою місце у воротах, а досвідчений нападник знову вийшов в основі Альбасете з надією перервати серію жахливих результатів.

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У першому таймі краще атакував Ов'єдо. На 24-й хвилині партнери Луніна повели в рахунку після точного удару Бальде, однак VAR допоміг головному судді зафіксувати офсайд. Потім господарі заробили пенальті, але Берхон з 11-метрової позначки не зумів переграти воротаря. Через хвилину Ов'єдо все ж вийшов вперед – Берхон знайшов на лінії штрафного майданчика Техеру, а той з допомогою рикошету пробив точно в кут.

Українські легіонери перебували в тіні. Футболісти Альбасете не влучали по воротах Луніна. Андрія потурбували лише раз, коли він скоротив кут обстрілу та змусив суперника пробити повз ціль. Зозуля майже не зустрічався з м'ячем – Роман намагався зачепитися за закидання партнерів і нав'язати боротьбу. Виходило не дуже.

Втім, наприкінці першої половини зустрічі наші земляки опинилися в центрі уваги. Альбасете подавав кутовий, а Бонало завалив Зозулю на газон у штрафному майданчику. Арбітр вирішив, що проти форварда порушили правила – пенальті на ворота Луніна. Педро встановив м'яч на "точку" та вийшов на дуель з українським голкіпером. Андрій парирував пенальті в правому від себе куті, але заблокувати добивання не встиг.

Лунін відбив пенальті у матчі проти Альбасете, але не впорався з добиванням

На перерву команди пішли за нічийного рахунку, а після відпочинку Ов'єдо продовжив тиснути. Господарі атакували значно більше та гостріше, тому заслужено вдруге повели в рахунку. Після розіграшу стандарту Бальде скористався подачею з лівого флангу, виграв верхову дуель і головою переправив м'яч у сітку.

На іншому кінці поля проблеми Луніну намагався створити Зозуля. Спершу Роман впав у штрафному в боротьбі з Ернандесом – суддя проігнорував цей епізод. Потім колишній форвард Дніпра у фірмовому стилі "ластівки" головою відгукнувся на навіс та переправив м'яч на партнера – удар по воротах Луніна, сейв Андрія, сигнал рефері про офсайд.

Зозуля не заспокоювався. Ще через декілька хвилин він відкрився на правій бровці, протягнув м'яч у центр штрафного майданчика та прострілив вздовж воріт. Лунін не зіграв на перехопленні, але й ніхто з гравців Альбасете не встиг замкнути пас Романа.

Завдяки активності українського нападника гості створили ще пару моментів під завісу зустрічі. В одному з таких захисники Ов'єдо наварили у своїх володіннях і Луніну довелося реагувати на гарматний постріл у ближній кут – витягнув руки над собою та перевів на кутовий.

От тільки до того часу Ов'єдо вже встановив комфортний рахунок 3:1, реалізувавши один зі своїх гострих стандартів. Бальде опинився на ударній позиції та вразив ворота Альбасете. У компенсований час сенегалець взагалі оформив розгром, однак четвертий гол господарів судді скасували через офсайд.

Ов'єдо набрав 28 очок і піднявся на 18 місце, вистрибнувши з зони вильоту. Туди через гіршу різницю голів якраз опустився Альбасете (ті ж 28 пунктів) – команда Зозулі не виграє в чемпіонаті з середини листопада.

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Черговий солідний матч Луніна: працював мало, але надійно

Андрій з четвертої спроби здобув дебютну перемогу в Сегунді – нарешті його поява в основі допомогла Ов'єдо набрати 3 очки. Альбасете не підготував для українця серйозних іспитів (крім пенальті), але зі своїми завданнями він впорався чудово.

В активі Луніна 3 сейви. Всі після ударів з меж штрафного майданчика. Молодий голкіпер потягнув пенальті, розгадавши задум Педро. А єдиний гол пропустив відразу після цього подвигу з добивання. Чи міг Андрій краще парирувати 11-метровий? Навряд чи. Захисники ж теоретично могли завадити Педро, якби трішки швидше зреагували.

Удари Альбасете, які парирував Лунін:

Окрім пенальті, Лунін потягнув два постріли з гострого кута. Звичайний обов'язок для воротаря, але варто відзначити, що він грамотно обрав позицію. Також можна пригадати красивий сейв на 61-й хвилині, який йому не порахували через офсайд у суперника.

Сьогодні Ов'єдо не розігрував м'яч від власного штрафного, тому Лунін переважно вибивав м'яч за середину поля. І робив це досить вдало – 6 з 11 лонгболів виявилися точними. Дуже пристойний показник.

Карта передач Луніна:

Зозуля: багато боротьби та активності, перевтілення у перерві

Роман провів два різні тайми, що стосується ефективності. Якщо до перерви йому зовсім не вдавалося зачепитися за м'яч (один пас за 45 хвилин і той неточний), а більшість єдиноборств він програвав, то після перерви Зозуля вів гру Альбасете в атаці. Тричі намагався вивести партнерів на удар: десь зупиняв офсайд, десь бракувало взаєморозуміння. Раз пробив по воротах – шансом це назвати складно.

Фоли Зозулі та проти Зозулі:

30-річний форвард традиційно дуже багато боровся. 19 дуелей – другий показник у матчі. З верховими єдиноборствами все було добре (5 успішних з 7), а от вигравати позицію внизу було важче (4 успішні з 12).

Це вилилося у 5 фолів. Щоправда, Роман і сам заробив 3 – серед яких пенальті. Він претендував мінімум на ще один 11-метровий, коли впав після дотику Ернандеса в другому таймі.

Українці – одні з найкращих у матчі

Один заробив пенальті, інший його парирував – українське дербі в Сегунді не пройшло без вогню. Завдяки тому епізоду наші футболісти заробили хороші оцінки від статистичного порталу SofaScore.

Андрій Лунін отримав 7.3 – третій найкращий бал у складі Ов'єдо. Роману Зозулі поставили 7 – другий найкращий бал у складі Альбасете.