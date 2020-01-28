Лунін – герой в Каталонії: іспанська преса та фани вражені дуеллю українця з головною бестією Сегунди

Український голкіпер починає доводити небезпідставність власних "зазіхань" не Реал. Іспанські ЗМІ пишуть про нове життя у Ов'єдо.

Андрій Лунін отримав те, чого хотів, хоча б частково. Можливо, Ов'єдо не є привабливою опцією для молодого воротаря, але тут йому гарантували найцінніше у його віці – регулярні виступи на високому рівні. Мало хто буде сперечатись, що нинішня Сегунда з великою кількістю історичних клубів не сильно поступається другому ешелону європейських першостей, попереду яких – лише велика четвірка. Вже у трьох дебютних матчах за нову команду українцеві довелось відбивати атаки недавніх представників еліти.

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Він розпочав з жахливої помилки проти амбіційної Альмерії. Те непорозуміння з Аррібасом підкосило б, мабуть, будь-якого молодого гравця після тривалого застою, але українець не затремтів, так само, як не затремтів Хаві Росада, продовжуючи вірити у нього. Виїзд на Монтіліві, де страждає увесь світ, став переломним для 20-річного кіпера. Іспанська преса нарешті має можливість оцінювати наживо чемпіона світу. Жирона – перший вдалий іспит. Тут розпочалось його нове життя, пафосно наголошує El Desmarque.

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"Не було ні перемоги, ні "сухого" матчу, проте Лунін виявився ключовим фактором у стратегічно важливій нічиїй Ов'єдо. Його сейви допомогли одному з борців за виживання зачепитись за настільки цінне очко. Тепер не залишається сумнівів, що українець – легітимний перший номер астурійського клубу. Потенціал – очевидний. Зрештою, він може насолоджуватися ігровими хвилинами. Цього вимагали усі учасники угоди, хоча й довелось опуститись на щабель нижче.

Лунін опинився віч-на-віч з могутньою бестією Сегунди Крістіаном Стуані та двічі виходив переможцем, пропустивши з третьої спроби уругвайця. Останній відзначився вже 19-м результативним ударом. Не даремно, сама Барселона розглядала його як потенційну заміну Суаресу. Втім, Андрій не побоявся заглянути страху у вічі. Він знову відчув себе футболістом. Невдалі оренди залишились позаду", – зазначає авторитетне видання.

Надійність нашого воротаря підтверджується цифрами попри те, що Ов'єдо очолив рейтинг найбільш пробивних команд Сегунди (36 м'ячів) якраз після його підписання. Лунін пропустив наразі чотири, але ж рятував також немало. Кількість сейвів у Жироні (4) – серед найкращих показників туру. Лише феноменальний Дані Хіменес з Депортіво продемонстрував кращу ефективність (7 "парад", 0 голів) у фантастичній дуелі з партнером Зозулі Томеу Надалем (4), якого вдалось пробити завдяки курйозному рикошету.

На каталонських землях Андрій вперше довів своє право захищати ворота Ов'єдо, пише La Voz de Asturias. "Він демонстрував гарні рефлекси, впевнено виглядав на другому поверсі та практично не мав шансів після удару Стуані. Декілька разів команда Росади виходила сухою з води завдяки сейвам Луніна". 8.5 балів – це друга найкраща оцінка у складі "карбонійців" за версією популярного тижневика. Більше поставили лише 34-річному Боланьйо, який блискуче зіграв у центрі оборони.

Сейви Луніна у відеоогляді матчу Жирона – Ов'єдо – 1:1

Натомість, астурійський El Comercio називає Луніна гравцем, який робить різницю. Мовляв, саме його сейви дозволили "синім" вивезти з неприступного для багатьох Монтіліві надзвичайно важливе очко. "Переконлива гра українця у першому таймі залишила "синіх" живими. Виходи з рамки були своєчасними та надійними. Схоже, він знаходить спільну мову з новими партнерами", – зазначає видання. Прихильники Ов'єдо дотримуються схожої риторики. Якщо після перших двох матчів чимало фанів називали Андрія переоціненим футболістом, то зараз його ледь не підносять до небес. Нижче – найяскравіші коментарі з Твіттера.

"Яка ж бісова різниця з Луніним у воротах".

Vaya puta diferencia con lunin en la porteria — J. P (@Javier68481233) January 26, 2020

"Наш воротар взяв удар під стійку. Я люблю тебе, Луніне".

Nuestro portero salió debajo del palo. Te amo Lunin — Abebe Bikila (@delrio_ovd) January 26, 2020

"Мало розповідається про вчорашній виступ Луніна. У нас є воротар".

Poco se habla de la actuación de Lunin ayer, hay portero. — Elisa (@gonz_elisa) January 27, 2020

"Мені сподобався Лунін не верхових м'ячах. Нарешті він себе показує".

Me gustó Lunin ayer en las salidas en balones altos. Por fín nuestro portero sale! — Sebastián G.A. (@Dalaienator) January 27, 2020

"Лунін – неймовірний воротар. Тепер це помітно".

Lunin es un porterazo tremendo, vaya si se nota. — Juan Moreno-Luque (@Juan_Oviedo88) January 26, 2020

"Лунін – половина Ов'єдо прямо зараз".

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