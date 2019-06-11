Отбор к Евро-2020: Италия на последних минутах одержала волевую победу над Боснией

В очень тяжелом матче в Турине сборная Италии благодаря голу и ассисту Лоренцо Инсинье переиграла сборную Боснии и Герцеговины, закрепив лидерство в группе J.

Италия начала очень активно, уже на 3-й минуте создав первый голевой момент – это Квальярелла выстрелил из-за пределов штрафной рядом с левой штангой. После этого произошло несколько опасных прострелов, однак ко минуте 15-й стало понятно, что хозяева больше ничего не могут предложить сопернику. Боснийцы же под аккомпанемент зарядов собственных фанатов (в Турине их было очень много и они были громче) закрыли центр поля и начали проводить контратаки.

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На 15-й минуте первый звоночек организовал Бешич, который прорвался к штрафной и отдал обостряющую передачу на Вишчу, но тот почему-то не смог обработать мяч. На 18-й аналогичную контру разогнал Джеко – на этот раз Вишча выстрелил мимо ближнего угла. На 20-й Эдин едва не замкнул подачу на линию вратарской (Манчини не дал пробить), а на 25-й неточный удар с дистанции нанёс Бешич – Италия на это отвечала слабенькими навесами и прострелами.

В конце концов, на 32-й минуте боснийцы провели красивую голевую комбинацию: Тодорович прорвался по правому флангу, отдал пас на линию штрафной Бешичу, а тот пяткой в ​​касание переправил сферу на правый край Вишче. Эдин прострелил на своего тёзку Джеко, а тот замкнул – 0:1!

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Итальянцы пришли в себя ближе к 40-м минутам. На 41-й произошёл второй опасный выстрел хозяев в первом тайме – это Квальярелла с линии полукруга перед штрафной с места пробил под левую штангу, однако мяч разминулся с углом ворот на несколько сантиметров. На 42-й же в атаку пошёл Кьеллини, который сбросил сферу под удар Бернардески; Федерико пробил метров з 20-ти, но мяч пошел по центру точно в руки Шехичу. В целом же, боснийцы оборонялись уверенно, надёжно удерживая центр поля.

На старте второго тайма аппенинцы начали агрессивный навал, что быстро завершилось взятием ворот Шехича – и каким! На 49-й минуте "Скуадра Адзурра" заработала угловой, Бернардески исполнил подачу на линию штрафной, а Инсинье поймал мяч на ногу и в касание выстрелил в левую штангу – 1:1!

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Подопечные Роберта Просинечки в ответ выдали серию моментов: на 55-й только своевременный выход Сиригу спас от выхода Джеко один на один, на 53-й фантастический выстрел Чивича с левого фланга Сальваторе парировал, а на 55-й Сарич метров с 20-ти выстрелил рядом с правым нижним углом. Кроме того, на 58-й Вишча ударом под перекладину с правого края штрафной мог вывести Боснию вперёд, но снова блестяще сыграл голкипер.

Постепенно Италия выровняла игру, начав отвечать собственными моментами. Если на 65-й минуте прострел с левого фланга замкнули неудачно (Кьеза запустил мяч параллельно воротам), то на 70-й миниатюрный Инсинье завершил навес на дальнюю штангу ударом головой с нескольких метров – и снова неточно. На 73-й Кьеллини выиграл верховую борьбу при подаче с углового и мощно пробил по центру, однако здесь спас Шехич – а Джорджо ещё и голову Джеко разбил при этом.

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На 76-й Кьеза получил шанс отличиться ударом с левого края, но у Федерико в этом матче вообще ничего не шло. Постепенно Босния выровняла ход встречи, хотя инициатива осталась за Италией.

Казалось, что гостям удастся удержать важную ничью, однако подопечные Роберто Манчини очень не хотели терять очки. В эндшпиле встречи преимущество "Скуадры Адзурры" становилось всё более очевидным: Боснию начали разрывать по флангам, а Жоржиньо на 84-й минуте мощно пробил с дистанции – Шехич парировал. Джеко и компания откровенно устали, что на 86-й минуте вылилось в гол сборной Италии: Инсинье прошёл по левому флангу и отдал пас в штрафную на Верратти, а тот воспользовался свободой и спокойно покатил мяч в дальний нижний угол – 2:1! Это очень сильно подкосило команду Просинечки, поэтому удержать победу для хозяев не составило никакого труда.

Таким образом, сборная Италии возглавила группу J, набрав 12 очков в четырёх турах. Босния, имея в активе 4 зачётных балла, осталась на пятой строчке, хотя до второго места остаётся всего два пункта.

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